- Name Starts with S: ఎస్ అక్షరంతో పేర్లు మొదలయ్యే వ్యక్తులు ఏ వయసులో ధనవంతులవుతారో తెలుసా?
Name Starts with S: ఎస్ అక్షరంతో పేర్లు మొదలయ్యే వ్యక్తులు ఏ వయసులో ధనవంతులవుతారో తెలుసా?
Name Starts with S: చాలామంది పేర్లు ఆంగ్ల అక్షరం ఎస్ తో మొదలవుతాయి. శ, స, శ్ర, శ్రీ వంటి అక్షరాలతో మొదలైన పేర్లన్నీ ఆంగ్లంలో S అక్షరంతోనే వస్తాయి. ఈ అక్షరంతో మొదలయ్యేవారు జీవితంలో ఒక వయసు వచ్చేసరికి విజయవంతమవుతారు. ధనవంతులుగా మారుతారు.
నేమ్ ఆస్ట్రాలజీ
పేరులోని మొదటి అక్షరం మన వ్యక్తిత్వం పై ఖచ్చితంగా ప్రభావం చూపిస్తుందని నేమ్ ఆస్ట్రాలజీ వివరిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎస్ అక్షరంతో పేరు ప్రారంభం అయ్యేవారు ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటారు.. వారికి ఇతరులతో పోలిస్తే ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. సాధారణంగానే వీరు ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తారు. మీరు మాట్లాడే తీరు, ప్రవర్తన ఎవరినైనా సులభంగా ఆకట్టుకుంటుంది. వీరికి కొత్త వ్యక్తులను కలవడం చాలా ఇష్టం. ఎవరితోనైనా కలిసిపోయే స్వభావం వీరికి ఉంటుంది. వీరు కొన్నిసార్లు తీవ్రమైన భావోద్వేగాలకు లోనవుతారు.
కోపం ఎక్కువ
ప్రేమ, అనుబంధాల విషయంలో ఎస్ అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యే పేర్లు కలవారు చాలా సీరియస్ గా ఉంటారు. మీరు తమ ప్రేమను మాటలలో చెప్పలేరు. కానీ తమ చేతల ద్వారా చూపిస్తారు. గిఫ్టులు కొని ఇవ్వడం, చిన్నచిన్న సర్ప్రైజ్లు చేయడం వీరికి ఇష్టం. అయితే వీరికి తమ అభిప్రాయాలపై మాత్రం ఎంతో నమ్మకం ఉంటుంది. తాము అనుకున్నది మాత్రమే నమ్ముతారు. అయితే కోపం అధికంగా రావడం వీరి బలహీనతగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఈ వయసులో రిచ్
ఇక డబ్బు విషయానికి వస్తే ఎస్ అక్షరంతో ఉన్నవారు 35 ఏళ్ల నుంచి 45 ఏళ్ల మధ్య సక్సెస్ అవుతారు. అంటే ఆ సమయంలో వారు ధనవంతులయ్యే అవకాశం ఎక్కువ. మంచి జీవితం గడుపుతారు. లగ్జరీ లైఫ్ వారికి ఆ వయసులో దక్కే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే వీళ్ళు చిన్నప్పటినుంచి సంపాదన కోసం కష్టపడతారు. వీరికి డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగానే దక్కుతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరపడేందుకు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఖర్చుల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండలేరు. కాకపోతే మళ్లీ సంపాదించగలరు.
లక్కీ ఫెలోస్
ఎస్ అక్షరంతో పేరు ఉన్నవారికి అదృష్టం కూడా బాగా కలిసి వస్తుందని నేమ్ ఆస్ట్రాలజీ చెబుతోంది. ముఖ్యంగా విద్యా కెరీర్ వ్యాపారం వంటి రంగాల్లో వీరు త్వరగా ఎదుగుతారు. కాకపోతే వీరికున్న కోపం, తీవ్రమైన భావోద్వేగాలు వీరు ఎదుగుదలకు ఆటంకంగా మారుతాయి. కాబట్టి వీటిని నియంత్రించుకోగలిగితే విజయం ఖచ్చితంగా సాధిస్తారు. ఎస్ అక్షరంతో పేరు ఉన్నవారికి ఎంతో ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది.