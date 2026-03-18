Rare planetary conjunction: ఏప్రిల్లో 3 గ్రహాల కలయిక.. ఈ 5 రాశులవారికి విపరీతమైన ఆదాయం
Rare planetary conjunction: ఏప్రిల్ లో ఆకాశంలో ఓ అరుదైన గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. బృహస్పతి , శుక్రుడు, బుధుడు ఒకేచోటకు వస్తారు. ఈ మూడు గ్రహాల శక్తివంతమైన కలయిక కొన్ని రాశుల వారికి మహాయోగాన్ని ఇస్తుంది. సంపదను తెచ్చిపెడుతుంది.
వృషభ రాశి
ఏప్రిల్ నెల వృషభ రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. వీరికి ఆర్ధిక స్థిరత్వం వస్తుంది. సంపద కూడా పెరుగుతుంది. పాత పెట్టుబడులు ఇప్పుడు ఫలించడం ప్రారంభమవుతాయి. ఇక అదనపు ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఇల్లు, ఏదైనా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే ఆలోచన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు కంట్రోల్ చేసుకుంటే పొదుపు బాగా పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి మంచి పేరు రాబోయే రోజులు ఇవి. వీరికి ఏప్రిల్ లో పేరు, డబ్బు రెండూ వస్తాయి. వీరి కష్టానికి, టాలెంట్కు మంచి గుర్తింపు దక్కుతుంది. పై అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. అలాగే చేసే ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫ్రీలాన్స్ పని ద్వారా లేదా పర్సనల్ బ్రాండింగ్ ద్వారా అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశి వారికి కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. అలాగే అదనపు డబ్బు సంపాదించే అవకాశం పెరుగుతుంది.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఏప్రిల్ లో డబ్బు చేతికందే అవకాశం ఉంది. వీరు మంచి పెట్టుబడులు పెట్టగలరు. అనవసర ఖర్చులు చాలా వరకు తగ్గించుకుంటారు. కొత్త స్కిల్ నేర్చుకుని దాని ఆధారంగా ఆదాయం పొందుతారు. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ వీరికి అధికంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలంలో వీరి సంపద పెరుగుతుంది. చిన్న చిన్న లాభాలు ఎన్నో కలిసి వస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఏప్రిల్ అన్ని విధాలా కలిసొచ్చే నెల. వీరికి ఊహించని డబ్బు చేతికి అందుతుంది. అలాగే ఉద్యోగులకు బోనస్, బహుమతులు వంటివి అందుతాయి. ఆకస్మికంగా డబ్బు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి వ్యాపారం చేసే వారికి మరెన్నో ఆర్ధిక లాభాలు కలుగుతాయి. పాత ప్రాజెక్టుల నుంచి మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఏప్రిల్ లో అంతా మంచే జరుగుతుంది. వారు పడిన కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. వీరికి స్థిరమైన ఆదాయం వస్తుంది. ఎప్పుడో పెట్టిన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల నుంచి రాబడి బాగా వస్తుంది. వీరి కెరీర్లో ఆర్థిక భద్రత లభిస్తుంది. ఈ రాశి వారి కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా ఎంతో మెరుగుపడుతుంది.