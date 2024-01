జాతీయ యువజన దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం వెనకున్న ఉద్దేశం ఏంటి?

National Youth Day 2024: జాతీయ యువజన దినోత్సవాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. స్వామి వివేకానంద జయంతినే మనం జాతీయ యువజన దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఈ రోజును ప్రతి ఏడాది జనవరి 12 న జరుపుకుంటారు. ఈ జాతీయ యువజన దినోత్సవాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి 1984లో ప్రారంభించింది. యువతలో స్ఫూర్తి నింపడమే ఈ రోజు ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.



2024 జాతీయ యువజన దినోత్సవం థీమ్

ఈ సంవత్సరం జాతీయ యువజన దినోత్సవం థీమ్.. 'లేవండి, మేల్కొనండి, మీరు కలిగి ఉన్న శక్తిని గ్రహించండి. (“Arise, Awake, and Realise the Power You Hold.”) ఇవే మీరు చేయాలనుకున్న పనిని పూర్తి చేసేలా చేస్తాయి. మీలో ఉన్న శక్తిని కనుగొన్నప్పుడే మీరు విజయం సాధిస్తారు.