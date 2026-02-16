March Horoscope: మార్చి నెలలో ఏ తేదీలో పుట్టిన వారికి ఎలా ఉండనుందో తెలుసా?
March Horoscope: న్యూమరాలజీ ప్రకారం.. మనం పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవచ్చు. మరి, మార్చి నెలలో ఏ తేదీలో పుట్టిన వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం…
నెంబర్ 1 (1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1కిందకు వస్తారు. వీరికి మార్చి నెలలో అద్భుతంగా ఉండనుంది.
మార్చి నెలలోని 3వ సంఖ్య , మీ 1వ సంఖ్య కలయిక అద్భుతమైన నాయకత్వాన్ని ఇస్తుంది.
స్వభావం: వీరు చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన వారు. సూర్యుడు (1) , గురువు (3) కలవడం వల్ల వీరికి సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది.
కెరీర్: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లేదా పెద్ద సంస్థలకు నాయకత్వం వహించే అవకాశం ఉంటుంది.
సలహా: మీరు కొంచెం మొండిగా ఉండవచ్చు, ఇతరుల సలహాలను కూడా వినడం నేర్చుకోవాలి.
నెంబర్ 2 (2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 2 కిందకు వస్తారు. మార్చి నెలలో చంద్రుడు (2) , గురువు (3) కలయిక 'గజకేసరి యోగం' వంటి ఫలితాలను ఇస్తుంది.
స్వభావం: వీరు చాలా తెలివైన వారు , కరుణ గలవారు. గొప్ప ఊహాశక్తి ఉంటుంది.
కెరీర్: క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్, సైకాలజీ లేదా టీచింగ్ రంగాల్లో రాణిస్తారు.
సలహా: వీరి మనసు ఊరికే మారిపోతూ ఉంటుంది. మానసిక స్థిరత్వం కోసం ధ్యానం చేయండి.
నెంబర్ 3 (3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టినవారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి మార్చి నెలలో గురు ప్రభావం ఉంటుంది.
స్వభావం: వీరు పరమ జ్ఞానులు. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ, ఇతరులను నవ్విస్తూ ఉంటారు. ఆధ్యాత్మికత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
కెరీర్: ప్రవచనాలు చెప్పడం, మతపరమైన సంస్థలు లేదా విద్యారంగంలో అగ్రస్థానంలో ఉంటారు.
సలహా: విలాసాల కోసం అనవసరంగా డబ్బు ఖర్చు చేయకండి.
నెంబర్ 4 (4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 4 కిందకు వస్తారు.
మార్చి నెలలో ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి… రాహువు (4) , గురువు (3) కలయిక వ్యాపార చతురతను ఇస్తుంది.
స్వభావం: వీరు సంప్రదాయాలకు విరుద్ధంగా ఆలోచిస్తారు. చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటారు. కష్టపడే తత్వం ఎక్కువ.
కెరీర్: సాఫ్ట్వేర్, రీసెర్చ్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో రాణిస్తారు.
సలహా: జీవితంలో ఆకస్మిక మార్పులు రావచ్చు, ఎప్పుడూ ప్లాన్-బి సిద్ధంగా ఉంచుకోండి.
నెంబర్ 5 (5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు.
మార్చి నెలలో ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి బుధుడు (5) , గురువు (3) కలయిక అద్భుతమైన మేధస్సును ఇస్తుంది.
స్వభావం: వీరు మాటల మాంత్రికులు. మార్కెటింగ్ , బిజినెస్ డీల్స్ చేయడంలో వీరికి వీరే సాటి.
కెరీర్: బ్యాంకింగ్, మీడియా లేదా ట్రేడింగ్ రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు.
సలహా: ఒకే పనిపై ఏకాగ్రత పెట్టడం నేర్చుకోండి, తరచుగా మనసు మార్చుకోకండి.
నెంబర్ 6 (6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 6 కిందకు వస్తారు. మార్చి నెలలో ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి శుక్రుడు (6) , గురువు (3) కలయిక విలాసవంతమైన జీవితాన్ని ఇస్తుంది.
స్వభావం: వీరు అందం, కళలు , కుటుంబానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. విలాసవంతమైన వస్తువుల పట్ల మక్కువ ఎక్కువ.
కెరీర్: డిజైనింగ్, ఫ్యాషన్, లేదా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో రాణిస్తారు.
సలహా: ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో జాగ్రత్త, బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
నెంబర్ 7 (7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
కేతువు (7) , గురువు (3) కలయిక లోతైన ఆధ్యాత్మికతను ఇస్తుంది.
స్వభావం: వీరు లోతైన ఆలోచనాపరులు. ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు. దేన్నైనా లోతుగా పరిశోధిస్తారు.
కెరీర్: సైన్స్, రీసెర్చ్, జ్యోతిష్యం లేదా తత్వశాస్త్రంలో రాణిస్తారు.
సలహా: లోకంతో సంబంధం తెంచుకోకండి, సామాజికంగా కలవడం అవసరం.
నెంబర్ 8 (8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
శని (8) , గురువు (3) కలయిక కష్టపడి పైకి వచ్చే తత్వాన్ని ఇస్తుంది.
స్వభావం: వీరు చాలా గంభీరంగా ఉంటారు. విజయం ఆలస్యంగా వచ్చినా, అది చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది.
కెరీర్: న్యాయశాస్త్రం, ఫైనాన్స్ లేదా ఇండస్ట్రీస్ నిర్వహణలో రాణిస్తారు.
సలహా: నిరాశవాదాన్ని వదిలేయండి, కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
నెంబర్ 9 (9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
కుజుడు (9) , గురువు (3) కలయిక వీరత్వాన్ని , పట్టుదలను ఇస్తుంది.
స్వభావం: వీరు పోరాట యోధులు. అన్యాయాన్ని అస్సలు సహించరు. సమాజం కోసం ఏదైనా చేయాలనుకుంటారు.
కెరీర్: డిఫెన్స్, స్పోర్ట్స్ లేదా మెడికల్ రంగాల్లో రాణిస్తారు.
సలహా: మీ తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల చిక్కులు రావచ్చు, ఓర్పు వహించండి.