Child Psychology: ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది పిల్లలు వయసుకు మించి మాట్లాడుతుంటారు. అది చూసి తమ పేరెంట్స్ మురిసిపోతుంటారు.ఇలాంటి పిల్లల గురించి సైకాలజీ ఏం చెబుతోంది..?
చిన్న పిల్లలు తెలిసీ, తెలియక ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడుతుంటే చూడటానికి, వినడానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. కానీ, అలా కాకుండా.. కొందరు పిల్లలు.. పెద్దవారిలా ముదురు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అన్నీ తమకే తెలుసు అన్నట్లుగా, పెద్ద వాళ్లను కూడా తక్కువగా చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాళ్లు అలా మాట్లాడుతుంటే.. చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు నవ్వేస్తూ ఉంటారు. ఇక, తల్లిదండ్రులు అయితే.. తమ పిల్లలు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటే చూసి మురిసిపోతూ ఉంటారు.కానీ.. పిల్లలు ఇలా వయసు మించి మాట్లాడటం కరెక్టేనా? సైకాలజిస్టులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం...
పిల్లలు తమ వయసుకు మించి, పెద్ద వారిలా మాట్లాడటాన్ని సైకాలజీలో ‘ప్రన్సిపాలిటీ’ లేదా ‘ లిటిల్ అడల్ట్ సిండ్రోమ్’ అని పిలుస్తుంటారు. ఒక్కోసారి పిల్లలు అలా మాట్లాడుతుంటే.. చాలా గర్వంగా అనిపించినా, దాని వెనుక ఉన్న కారణాలను తల్లిదండ్రులు అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
ముందు పాజిటివ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం...
మేథోపరమైన వాతావరణం... ఇంట్లో పెద్దలు పిల్లల ముందే వార్తలు, పుస్తకాలు లేదా సామాజిక విషయాల గురించి చర్చించుకుంటుంటే, పిల్లలు ఆ పదజాలాన్ని సహజంగానే అందిపుచ్చుకుంటారు. అలానే మాట్లాడటానికి ప్రయత్నిస్తారు. పిల్లలు తెలివైన వారు అయితే.. ఇవి తొందరగా నేర్చుకుంటారు.
డిజిటల్ విజ్ఞానం: నేటి తరం పిల్లలు గూగుల్, యూట్యూబ్ వంటి సాధనాల ద్వారా అపారమైన సమాచారాన్ని గ్రహిస్తున్నారు. దీనివల్ల వారి ఆలోచనా పరిధి విస్తరించి, పెద్దల తరహాలో విశ్లేషించే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
అధిక ఐక్యూ (High IQ): కొందరు పిల్లలు పుట్టుకతోనే ఎక్కువ తెలివితేటలు కలిగి ఉంటారు. వీరు తోటి పిల్లలతో కంటే పెద్దలతో సంభాషించడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు.
నెగిటివ్స్..
పిల్లలు పెద్దలలా ప్రవర్తించడం ఎప్పుడూ మంచిది కాకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు దీని వెనుక భావోద్వేగ ఒత్తిడి ఉండవచ్చు:
పేరెంటిఫికేషన్ (Parentification): తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవలు ఉన్నా లేదా వారు అనారోగ్యంతో ఉన్నా.. పిల్లలు ఆ బాధ్యతను తమ భుజాన వేసుకుంటారు. వారిని ఓదార్చడానికి తామే పెద్దరికం ప్రదర్శిస్తారు.
అతి బాధ్యతలు: ఇంటి పనులు లేదా తమ్ముడు, చెల్లెళ్ల బాధ్యతలను చిన్న వయసులోనే పిల్లలకు అప్పగిస్తే, వారిలోని 'బాల్యం'కుషించుకుపోతుంది.వారు త్వరగా పెద్దవారిగా మారిపోతారు.
ఒంటరితనం: తోటి పిల్లలతో ఆడుకునే అవకాశం లేక, కేవలం పెద్దల మధ్యనే పెరిగే పిల్లలు వారిని అనుకరించడం ప్రారంభిస్తారు.
ఇలాంటి పిల్లల విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి?
1. వారిలోని ఉత్సుకతను గుర్తించండి:
మీ బిడ్డ తెలివిగా మాట్లాడుతుంటే ప్రోత్సహించండి. అయితే, వారు అలా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారో అడిగి తెలుసుకోండి. వారి తెలివితేటలకు తగిన పుస్తకాలు, కృత్యాలను అందించండి.
2. బాల్యాన్ని దూరం చేయకండి:
పిల్లలు ఎంత తెలివైన వారైనా, వారు ఇంకా పిల్లలే అన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. ఆటలు, సరదా సంభాషణలు వారి జీవితంలో ఉండేలా చూడండి. "ఇది పెద్దల విషయం, నువ్వు దీని గురించి కంగారు పడక్కర్లేదు" అని సున్నితంగా చెప్పడం ద్వారా వారిపై ఉన్న మానసిక భారాన్ని తగ్గించవచ్చు.
3. బాధ్యతల నుండి విముక్తి:
ఇంటి సమస్యలు లేదా ఆర్థిక ఇబ్బందులను పిల్లల ముందు చర్చించకండి. "ఇవన్నీ మేము చూసుకుంటాం, నువ్వు నీ చదువు, ఆటలపై దృష్టి పెట్టు" అనే భరోసా వారికి ఎంతో అవసరం.
4. స్నేహపూర్వక సంభాషణ:
ఒకవేళ మీ బిడ్డ అకస్మాత్తుగా గంభీరంగా మారిపోతే, వారితో మనసు విప్పి మాట్లాడండి. వారి మనసులో ఏదైనా భయం లేదా ఒత్తిడి ఉందేమో గమనించండి.
ముగింపు:
పిల్లలు తెలివిగా మాట్లాడటం వారి వికాసానికి (Development) సంకేతం, కానీ అతిగా బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించడం వారి ఒత్తిడికి (Stress) సంకేతం కావచ్చు. ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న సన్నని గీతను గుర్తించి, వారికి తగినంత స్వేచ్ఛను, బాల్యాన్ని పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు అందించాలి.