పాాదాలకు మెరుపునిచ్చే ఎర్ర పూసల పట్టీలు

life Feb 23 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Gemini AI
బోహో రెడ్ పట్టీల డిజైన్లు

వెండి పట్టీలలో ఎర్ర పూసల కలిసి చాలా క్లాసిక్‌గా కనిపిస్తాయి.  వీటిని చీరలతో ధరిస్తే ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI
మినిమల్ రెడ్ బీడ్స్

తేలికైన, సింపుల్ నగలు ఇష్టమైతే, ఈ మినిమల్ యాంక్లెట్ డిజైన్‌ను ఎంచుకోండి. సన్నని చైన్‌లో చిన్న చిన్న ఎర్ర పూసలు చాలా ఎలిగెంట్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: pinterest
బ్రైడల్ రెడ్-వైట్ బీడ్స్ పట్టీలు

కొత్త పెళ్లికూతురి కోసం హెవీ బ్రైడల్ యాంక్లెట్ డిజైన్ అద్భుతమైన ఆప్షన్. ఇందులో ఎరుపు, తెలుపు పూసలతో పాటు స్టోన్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది.

Image credits: Chat GPT
రెడ్ ఏడీ నగ్ పట్టీలు

ఈ జాలర్ పట్టీలో తెలుపు, ఎరుపు నగల(రాళ్లు)ను జోడించారు. ఈ డిజైన్ సంప్రదాయ, ఆధునికతకు అందమైన కలయికగా నిలుస్తుంది.

Image credits: pinterest
రెడ్ అండ్ గోల్డెన్ ఫ్లోరల్ పట్టీలు

ఎర్ర పూసలు, బంగారు పూసలను కలిపి ఈ పట్టీని తయారు చేశారు. ఈ డిజైన్ ఒక ఫ్యూజన్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. 

Image credits: pinterest
సిల్వర్ రెడ్ బీడ్స్ పట్టీలు

సంప్రదాయ పట్టీలలో మువ్వలకు బదులుగా ఎర్ర పూసలను జోడించుకోవచ్చు. పండుగ సమయాల్లో మీరు ఇలాంటి పట్టీలను ప్రయత్నించవచ్చు.

Image credits: pinterest
కాలికి నిండుగా

కాలికి నిండుగా ఈ ఎర్ర పూసల పట్టీలు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. చీరలపై ఈ పట్టీలు ఎంతో ముచ్చటగా ఉంటాయి.

Image credits: Karizma Jewels

