Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు కష్టాలను కూడా అదృష్టంగా మార్చుకుంటారు
Birth Date: ప్రపంచంలో అందరూ అదృష్టం కోసం ఎదురు చూస్తుంటే, కొందరు వ్యక్తులు మాత్రం తమ సంకల్పంతో అదృష్టాన్ని తామే సృష్టించుకుంటూ ఉంటారు. కష్టాన్ని కూడా అదృష్టంగా మార్చుకుంటారు..
అదృష్టాన్ని శాసిస్తారు..!
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, నెంబర్ 1 అనేది ప్రారంభానికి, నాయకత్వానికి చిహ్నం. ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఇతరుల కింద పని చేయడానికి ఇష్టపడరు, తామే స్వయంగా సామ్రాజ్యాలను నిర్మిస్తారు.
ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ..
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పుట్టుకతోనే వస్తుంది. నేను చేయగలను అనే నమ్మకమే వీరిని అదృష్టవంతులుగా మారుస్తుంది. వీరు అడ్డంకులను చూసి భయపడరు, వాటిని అధిగమించే మార్గాలను వెతుకుతారు.వీరి నిశ్చయమే వీరి అదృష్టం.
సూర్యుడి లాంటి తేజస్సు..
సూర్యుడు స్వయం ప్రకాశితుడు. అలాగే ఈ వ్యక్తులు కూడా ఇతరుల సహాయం కోసం చూడకుండా తమ స్వయంకృషితో వెలుగులోకి వస్తారు.
రిస్క్ తీసుకోవడంలో ముందుంటారు..
సాధారణ వ్యక్తులు భయపడే చోట కూడా వీరు ధైర్యంగా అడుగు వేస్తారు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం, వీరు ఎంత ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకుంటే, అదృష్టం అంత ఎక్కువగా వీరిని వరిస్తుంది. వీరు సరైన సమయం కోసం వేచి ఉండరు, వీరు అడుగు పెట్టిన సమయాన్నే సరైనదిగా మార్చుకుంటారు.
ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం
వీరి మాటతీరు, నడవడిక ఇతరులను త్వరగా ఆకర్షిస్తాయి. ఈ సామాజిక నైపుణ్యం వల్ల వీరికి సరైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, ఇవే వీరికి గొప్ప అవకాశాలను ) తెచ్చిపెడతాయి.
వీరు అదృష్టాన్ని మరింత పెంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?
అదృష్టాన్ని సృష్టించే శక్తి ఉన్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు అతి విశ్వాసం (Overconfidence) వీరిని దెబ్బతీస్తుంది.
వీరు పాటించాల్సిన చిన్న చిట్కాలు:
ఆదిత్య హృదయం పఠించడం వల్ల సూర్య బలం పెరుగుతుంది.
ఉదయాన్నే సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల శారీరక, మానసిక శక్తి లభిస్తుంది.
ఎరుపు లేదా పసుపు రంగు వస్త్రాలు ధరించడం శుభప్రదం.
మీరు గనుక 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించినట్లయితే, మీకు అదృష్టం లేదని ఎప్పుడూ బాధపడకండి. ఎందుకంటే మీ విజయానికి పునాది మీ కష్టం ,మీ వ్యక్తిత్వం. మీరు అదృష్టవంతులు కాదు.. అదృష్టాన్ని సృష్టించే శక్తులు