Pizza in Air fryer: ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో నిమిషాల్లో పిజ్జా ఇలా చేసి తినేయండి, రెసిపీ ఇదిగో
Pizza in Air fryer: మీ ఇంట్లో ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఉందా? దాంట్లో నిమిషాల్లో పిజ్జా చేయవచ్చు. చాలా సింపుల్ గా ఇంట్లో వస్తువులతోనే పిజ్జా చేయవచ్చు. రెసిపీ ఎలాగో తెలుసుకోండి.
ఇంట్లోనే పిజ్జా
పిజ్జా అంటే పిల్లలకు ఎంత ఇష్టమో. కానీ కొనాలంటే తల్లదండ్రులకు భయం. దాన్ని ఎలా చేసి ఇస్తారో, శుచిగా చేస్తారో చేయరో అన్న సందేహాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంట్లోనే పిజ్జా తయారుచేసుకోవచ్చు. మీ ఇంట్లో ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ఉంటే చాలు... సులువుగా అప్పటికప్పుడు పిజ్జా చేసి పిల్లలకు పెట్టవచ్చు. రాత్రి వేళల్లో హఠాత్తుగా ఆకలి వేస్తే వెంటనే తినడానికి పిజ్జా చేసుకోవచ్చు.కేవలం 8 నిమిషాల్లోనే రుచికరమైన పిజ్జా తయారు చేసుకోవచ్చు. దీని రెసిపీ ఎలాగో తెలుసుకోండి.
పిజ్జా రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
పిజ్జా బేస్ - ఒకటి
పిజ్జా సాస్ - ఒక స్పూను
మోజారెల్లా చీజ్ తురుము- రెండు స్పూన్లు
ఉల్లిపాయ - అర ముక్క
క్యాప్సికం - అర ముక్క
మొక్క జొన్న గింజలు - గుప్పెడు
ఒరేగానో - పావు స్పూను
చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర స్పూను
కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ లో పిజ్జా
1. ముందుగా ఎయిర్ ఫ్రయర్ను 180°C వద్ద 3–5 నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేయాలి.
2. కూరగాయలను సన్నగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
3. పిజ్జా బేస్పై పిజ్జా సాస్ వేసి మొత్తం విస్తరించేలా పూయాలి.
4. ఇప్పుడు కట్ చేసిన కూరగాయలు, చీజ్ దానిపై వేయాలి.
5. పైగా ఒరేగానో, చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసి కొద్దిగా ఆయిల్ చల్లి రెడీ చేయాలి.
6. ఈ పిజ్జాను ఎయిర్ ఫ్రయర్లో 180°C వద్ద 6–8 నిమిషాలు బేక్ చేయాలి.
7. చీజ్ పూర్తిగా కరిగి, పిజ్జా క్రిస్పీగా అయ్యాక బయటకు తీసి కట్ చేసి సర్వ్ చేయాలి.
ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ను బట్టి...
ఈ రెసిపీ చేసే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఒకటుంది. ప్రతి ఎయిర్ ఫ్రయర్ పనితీరు కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది. కాబట్టి 6 నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేయడం మంచిది. చీజ్ బాగా కరిగిందా, బేస్ క్రిస్పీగా ఉందా అని చూసుకోవాలి. అవసరమైతే ఇంకో ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాలు అదనంగా ఉంచుకోవచ్చు. అలాగే చీజ్ ఎక్కువగా వేస్తే పిజ్జా ఇంకా రుచిగా ఉంటుంది.