Bitter gourd: చేదు లేకుండా కాకరకాయ కూర టేస్టీగా ఉండాలంటే వెరీ సింపుల్ టిప్స్ ఇదిగో
Bitter gourd: కాకరకాయ చేదుగా ఉంటుందని ఎక్కువ మంది తినరు. కానీ కాకరకాయలోని చేదును చాలా సింపుల్ పద్దతిలో తీసేయవచ్చు. కొన్ని సింపుల్ కిచెన్ టిప్స్ పాటిస్తే, కాకరకాయలోని చేదును తగ్గించి, ఎంతో రుచిగా వండుకోవచ్చు. ఆ టిప్స్ ఇవిగో.
కాకరకాయలోని చేదు
కాకరకాయ అనగానే అందరికీ చేదు రుచే గుర్తొస్తుంది. అందుకే కాకర కాయ కూరను, వేపుడు వంటివి తినేందుకు ఇష్టపడరు. కానీ ఈ చేదులోనే బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. ఇది రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది, షుగర్ లెవెల్స్ను కంట్రోల్ చేస్తుంది, జీర్ణక్రియను చక్కగా మెరుగుపరుస్తుంది. దీని చేదు వల్ల చాలామంది దీన్ని తినడానికి ఇష్టపడరు. ఎంత ఆరోగ్యమైనా కూడా చేదుగా ఉండే కూరను తినేందుకు పిల్లలు ఇష్టపడరు. కానీ ఆ చేదును పోగొట్టడానికి కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ ఉన్నాయి.
చేదును ఇలా తగ్గించండి
కాకరకాయలోని చేదును తగ్గించేందుకు పెరుగు మంచి మార్గం. తరిగిన కాకరకాయ ముక్కలను కాసేపు పెరుగులో నానబెడితే వాటిలో ఉండే చేదు రుచి తగ్గిపోతుంది. పెరుగులోని లాక్టిక్ యాసిడ్ కాకరకాయను కొద్దిగా మృదువుగా మార్చి దానిలోని తీవ్రమైన చేదును తగ్గిస్తుంది. తర్వాత కడిగి వండితే చేదు రుచి తగ్గుతుంది. అలాగే పోషక విలువలు కూడా పెరుగుతాయి.
వెనిగర్ వేయండి
కాకరకాయలోని చేదును పోగొట్టేందుకు వెనిగర్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. తరిగిన కాకరకాయ ముక్కలను సుమారు 10-15 నిమిషాల పాటు వినెగర్లో నానబెట్టండి. వినెగర్లోని ఆమ్ల గుణం కాకర కాయలోని చేదు రసాన్ని బయటకు పోయేలా చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ ముక్కలను మంచి నీటితో కడిగి వండితే చేదు రుచే రాదు.
కాకరకాయ చేదును తగ్గించడానికి మరో రుచికరమైన మార్గం సరైన మసాలాలు వాడటం. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, మంచి మసాలాలు వేసి కాకరకాయను బాగా వేయిస్తే చేదు రుచి చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది.
ఉప్పు చల్లి
కాకరకాయ చేదును ఎక్కువ మంది ఉపయోగించే పద్దతి ఉప్పు చల్లడం. కాకరకాయలను సన్నగా తరిగి, వాటిపై కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి 15-20 నిమిషాలు పక్కన పెట్టండి. ఉప్పు నెమ్మదిగా లోపలి చేదు రసాన్ని బయటకు తెస్తుంది. తరువాత కాకరకాయ ముక్కలను చేత్తోనే పిండితే చేదు ఆ నీరు రూపంలో బయటికి పోతుంది.
కాకరకాయ చేదును త్వరగా తగ్గించాలంటే వాటిని ముందుగా ఉడికించడం మంచిది. తరిగిన కాకరకాయ ముక్కలను కొద్దిగా ఉప్పు వేసిన నీటిలో 5-7 నిమిషాలు ఉడికించాలి. ఆ ముక్కలను తీసి నీటిని పారబోయండి. ఇలా ఉడికించడం వల్ల కాకరకాయ మెత్తబడటమే కాకుండా, దాని చేదు కూడా బాగా తగ్గుతుంది.