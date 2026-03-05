- Home
- గాజు, ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లపై ఉన్న స్టిక్కర్లను ఎలా తొలగించాలి.? ఈ సింపుల్ ట్రిక్తో నీట్గా వచ్చేస్తుంది
Kitchen Hacks: గాజు లేదా ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లను మళ్లీ ఉపయోగించాలనుకుంటారు. కానీ వాటిపై ఉన్న స్టిక్కర్లు తొలగించడం అంత సులభం కాదు. స్టిక్కర్ సగం చిరిగిపోవడం, గ్లూ అతుక్కుపోవడం, ఎంత రుద్దినా పూర్తిగా పోకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
వేడి నీటితో స్టిక్కర్ తొలగించే సులభమైన పద్ధతి
స్టిక్కర్ తీసేయడానికి చాలా సులభమైన మార్గం వేడి నీరు ఉపయోగించడం. ముందుగా బాటిల్ లోపల వేడి నీటిని నింపి మూత పెట్టాలి. ఇలా కొన్ని నిమిషాలు ఉంచితే బాటిల్ వేడెక్కుతుంది. ఆ తర్వాత స్టిక్కర్ అంచు నుంచి మెల్లగా లాగితే అది సులభంగా వస్తుంది. చాలా సందర్భాల్లో స్టిక్కర్ పూర్తిగా ఒక్కసారిగా ఊడిపోతుంది. ఈ పద్ధతిలో ఎలాంటి కెమికల్స్ అవసరం ఉండదు. అందుకే ఇది సురక్షితమైన మార్గంగా చెప్పొచ్చు.
వేడి వల్ల గ్లూ ఎందుకు సడలుతుంది?
స్టిక్కర్లలో ఉపయోగించే గ్లూ ఎక్కువగా వేడి వల్ల మృదువవుతుంది. బాటిల్ లోపల వేడి నీరు పెట్టినప్పుడు ఆ వేడి గాజు మీదకు చేరుతుంది. దాంతో స్టిక్కర్ గ్లూ బలహీనంగా మారుతుంది. గాజు మీద గట్టిగా పట్టుకున్న అతుకు క్రమంగా సడలిపోతుంది. మూత పెట్టి ఉంచితే ఆవిరి కూడా లోపలే ఉండి గాజును వేడెక్కిస్తుంది. దీనివల్ల స్టిక్కర్ తేలికగా తొలగిపోతుంది.
మిగిలిన గ్లూను ఎలా శుభ్రం చేయాలి?
స్టిక్కర్ తీసిన తర్వాత కొన్నిసార్లు పలుచని గ్లూ పొర బాటిల్ మీద ఉండవచ్చు. ఇది చేతికి అంటుకునేలా ఉంటుంది. దీనిని తొలగించడానికి కొద్దిగా డిష్వాషింగ్ లిక్విడ్ తీసుకుని బ్రష్ లేదా స్పాంజ్తో రుద్దాలి. వేడి వల్ల గ్లూ ఇప్పటికే సడలిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి చాలా తక్కువ శ్రమతోనే పూర్తిగా పోతుంది. ఇలా శుభ్రం చేసిన తర్వాత బాటిల్ కొత్తదిలా కనిపిస్తుంది.
స్టిక్కర్ తొలగించడానికి ఇతర సులభమైన పద్ధతులు
వేడి నీటి పద్ధతి కాకుండా ఇంకొన్ని పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి.
వైట్ వెనిగర్:
బాటిళ్లను కొద్దిసేపు వెనిగర్లో నానబెట్టాలి. తర్వాత స్టిక్కర్ మెల్లగా తీసేస్తే అది సులభంగా ఊడిపోతుంది.
హెయిర్ డ్రయ్యర్:
స్టిక్కర్ మీద వేడి గాలి కొద్దిసేపు పెట్టితే గ్లూ కరిగి స్టిక్కర్ సులభంగా తొలగిపోతుంది.
ఆల్కహాల్ లేదా నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్:
కాటన్తో కొద్దిగా రుద్దితే గ్లూ త్వరగా కరుగుతుంది.
ఆలివ్ ఆయిల్ లేదా కానోలా ఆయిల్:
స్టిక్కర్ తీసిన తర్వాత మిగిలిన అతుకును తొలగించడానికి ఈ ఆయిల్స్ ఉపయోగపడతాయి
స్టిక్కర్ తొలగించే సమయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
బాటిల్ చాలా వేడిగా ఉన్నప్పుడు చేతితో పట్టుకోవద్దు. కొంచెం చల్లారిన తర్వాతే తీసుకోవాలి. స్టిక్కర్ తడిగా ఉన్నప్పుడే తీసేయడం మంచిది. పూర్తిగా ఎండిపోతే అది గట్టిగా అంటుకుని తొలగించడం కష్టమవుతుంది. స్టిక్కర్ తీసిన తర్వాత బాటిల్ను వేడి నీటితో ఒకసారి కడిగితే మిగిలిన చిన్న గ్లూ ముక్కలు కూడా పోతాయి. ఈ సులభమైన చిట్కాలను ఉపయోగిస్తే గాజు, ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లపై ఉన్న స్టిక్కర్లను తేలికగా తొలగించి వాటిని మళ్లీ వాడుకోవచ్చు. దీంతో ఇంటి అలంకరణలో కూడా కొత్తగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.