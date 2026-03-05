- Home
Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు తప్పును అస్సలు క్షమించరు.. అందుకే వీరికి శత్రువులు ఎక్కువ
BirthDate: జీవితంలో ప్రతీ ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండాలని, గౌరవంగా జీవించాలని కోరుకుంటారు. ఇది అందరికీ సాధ్యం కాదు. కొందరికి అవమానాలు, కష్టాలు ఎదురవుతుంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయని న్యూమరాలజీ చెబుతోంది.
న్యూమరాలజీ ఏం చెబుతోంది.?
న్యూమరాలజీ అనేది సంఖ్యల ఆధారంగా వ్యక్తుల స్వభావం, ఆలోచనా విధానం, జీవన ధోరణిని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే ఒక పద్ధతి. ప్రతి సంఖ్యకు ఒక ప్రత్యేక శక్తి, ప్రభావం ఉంటుందని ఈ విధానం చెబుతుంది. మన పుట్టిన తేదీ కూడా మన ఆలోచనలు, నిర్ణయాలు, ప్రవర్తనపై కొంత ప్రభావం చూపుతుందని న్యూమరాలజీ నిపుణులు చెబుతుంటారు. ముఖ్యంగా కొన్ని సంఖ్యల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉన్న వ్యక్తులు బలమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారని అంటారు. అలాంటి వ్యక్తులు తమ అభిప్రాయాలను బలంగా వ్యక్తం చేస్తారు. అదే సమయంలో వారి నేరుగా మాట్లాడే తత్వం లేదా దూకుడు ఇతరులకు కొన్నిసార్లు అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు.
9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టినవారి స్వభావం
9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టినవారిపై మంగళ గ్రహ ప్రభావం ఉంటుందని న్యూమరాలజీ చెబుతుంది. ఈ గ్రహాన్ని ధైర్యం, శక్తి, పోరాట తత్వానికి సూచికగా భావిస్తారు. ఇలాంటి తేదీల్లో పుట్టినవారు సాధారణంగా చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. తప్పు కనిపిస్తే ఎదుటివారిని ఎదిరించడానికి వెనుకాడరు. న్యాయం కోసం గట్టిగా మాట్లాడే స్వభావం వీరికి ఉంటుంది. అయితే ఇదే లక్షణం కొన్నిసార్లు సమస్యలకు దారితీస్తుంది. వీరు తమ నిర్ణయాలను సులభంగా మార్చుకోరు. ఒకసారి ఏదైనా నమ్మితే దానిపైనే నిలబడతారు. ఈ ధోరణి వల్ల కొంతమంది వారికి వ్యతిరేకంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అదే పట్టుదల వీరిని జీవితంలో బలమైన వ్యక్తులుగా నిలబెడుతుంది.
4, 13, 22 తేదీల్లో పుట్టినవారి లక్షణాలు
4, 13, 22 తేదీల్లో పుట్టినవారిపై రాహువు ప్రభావం ఉందని న్యూమరాలజీ విశ్లేషణ చెబుతుంది. రాహువు ప్రభావం ఉన్నవారు సాధారణంగా తెలివైనవారు, కొత్త ఆలోచనలు చేసే వ్యక్తులుగా ఉంటారు. వీరు సాధారణంగా జీవితంలో పెద్ద లక్ష్యాలను పెట్టుకుంటారు. రిస్క్ తీసుకోవడంలో కూడా వెనకడరు. కొత్త అవకాశాలను పట్టుకోవడంలో వీరు ముందుంటారు. ఇలాంటి లక్షణాల వల్ల వారు త్వరగా గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ అదే సమయంలో వారి ఎదుగుదల చూసి కొందరికి ఈర్శ్య కలుగుతుంది. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా మాట్లాడే స్వభావం కలిగి ఉండటం వల్ల కూడా కొన్నిసార్లు అపార్థాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది.
17, 26 తేదీల్లో పుట్టినవారి జీవన దృక్పథం
17, 26 తేదీల్లో పుట్టినవారిపై శని ప్రభావం ఉంటుందని చెబుతారు. శని ప్రభావం ఉన్న వ్యక్తులు సాధారణంగా క్రమశిక్షణతో జీవిస్తారు. వీరు నిజాయితీకి చాలా ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. తప్పు, అబద్ధం వంటి విషయాలను అస్సలు సహించరు. తమ పని పట్ల నిబద్ధతతో ఉండే స్వభావం వీరికి ఉంటుంది. అయితే వీరు మాట్లాడే తీరు కొంచెం కఠినంగా అనిపించవచ్చు. నిజాన్ని నేరుగా చెప్పడం వల్ల కొందరికి అసహనం కలగొచ్చు. వీరి జీవిత ప్రయాణం కొన్నిసార్లు నెమ్మదిగా సాగుతుందని కూడా న్యూమరాలజీ చెబుతుంది. కానీ కష్టపడే స్వభావం వల్ల చివరికి మంచి స్థితికి చేరుకుంటారు.
జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మార్గదర్శకం
న్యూమరాలజీ అనేది మన జీవితాన్ని పూర్తిగా నిర్ణయించే అంశం కాదు. ఇది కేవలం వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక మార్గదర్శకం మాత్రమే. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టినవారికి ధైర్యం, తెలివి, పట్టుదల వంటి బలమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. అదే లక్షణాలు కొన్నిసార్లు ఇతరులకు భిన్నంగా కనిపించవచ్చు. కాబట్టి ఎవరి జీవితంలోనైనా విజయానికి ప్రధాన కారణం వారి కృషి, ఆలోచన విధానం, నిర్ణయాలేనని గుర్తించాలి. మన బలాలను గుర్తించి, మనలో ఉన్న మంచి లక్షణాలను ఉపయోగించుకుంటే ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొని ముందుకు సాగడం సాధ్యమే.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.