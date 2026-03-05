తక్కువ ధరలో ట్రెండీగా కనిపించాలనకుంటే బ్లాక్ డోరా పట్టీలు పెట్టుకుంటే మంచిది. ఇప్పుడు ఇవే ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో దూసుకుపోతున్నాయి.
డోరా పట్టీలను నల్ల దారం, పూసలతో తయారు చేస్తారు. ఈ డిజైన్ కాలికి సింపుల్ అందాన్ని ఇస్తుంది.
దిష్టి తగలకుండా ఉండాలంటే మీరు ఈ నల్ల పూసలు లేదా దారంతో చేసిన ఇలాంటి ఈవిల్ ఐ బ్లాక్ బీడ్ పట్టీలను ధరిస్తే సరిపోతుంది.
గజ్జెలు చప్పుడుతో డోరా పట్టీలు కావాలంటే వీటిని కొనండి. ఇవి నగల షాపులో సుమారు రూ. 4 వేల వరకు లభిస్తాయి.
పెళ్లైన మహిళలు సంప్రదాయం, ఫ్యాషన్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఈ గజ్జెల డోరా పట్టీలను ధరించవచ్చు. మీ పాదాలు నాజూగ్గా కనిపించాలంటే ఇది సరైన ఎంపిక.
నల్ల దారంతో చేసిన ఈ డోరా పట్టీలు చాలా అందంగా ఉన్నాయి. దీనిపై ఉన్న చిన్న చిన్న పూసల డిజైన్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.
సాధారణంగా ఉంటూనే అందాన్నిచ్చే పట్టీలు ఇవి. ఇందులో నల్ల పూసలతో ఇవి ప్రీమియం లుక్ ఇస్తాయి.
