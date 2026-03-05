Kitchen Hacks: ఇలా చేస్తే... రెండు రోజులైనా పాలు విరిగిపోవు..!

పాలు విరిగకూడదు అంటే.. పాలను ఎక్కువ సేపు మరిగించాలి. ఇలా మరిగిస్తే రెండు రోజులైనా పాలు తాజాగా ఉంటాయి.
పాలు మరిగించేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా వంట సోడా వేస్తే పాలు విరగవు.
పాలను వేడి చేయడానికి ముందు ఒకటి లేదా మూడు యాలకులను వేయడం వల్ల పాలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయి. ఈ చిట్కా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.
పాలను బయట పెట్టే బదులు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే, అవి పాడవకుండా ఉండటమే కాకుండా, విరిగిపోకుండా కూడా ఉంటాయి. ఇలా చేస్తే పాలు రెండు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి.
Dora Anklets: నల్ల దారంతో డోరా పట్టీలు, దిష్టే తగలదు
Balcony Plants: బాల్కనీ కోసం బెస్ట్ పూల మొక్కలు
Garlic Farming: ఇంట్లోనే వెల్లుల్లి ఇలా సింపుల్గా పెంచేయండి
Fenugreek Leaves: మెంతాకులు సంవత్సరం పొడువునా ఎలా స్టోర్ చేయాలో తెలుసా