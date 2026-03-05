Telugu

Kitchen Hacks: ఇలా చేస్తే... రెండు రోజులైనా పాలు విరిగిపోవు..!

life Mar 05 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
పాలను బాగా మరిగించాలి...

పాలు విరిగకూడదు అంటే.. పాలను ఎక్కువ సేపు మరిగించాలి. ఇలా మరిగిస్తే రెండు రోజులైనా పాలు తాజాగా ఉంటాయి. 

Image credits: pinterest
వంటసోడా

పాలు మరిగించేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా వంట సోడా వేస్తే పాలు విరగవు. 

Image credits: Pixabay
యాలకులు

పాలను వేడి చేయడానికి ముందు ఒకటి లేదా మూడు యాలకులను వేయడం వల్ల పాలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయి. ఈ చిట్కా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Getty
ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టండి

పాలను బయట పెట్టే బదులు ఫ్రిడ్జ్‌లో పెడితే, అవి పాడవకుండా ఉండటమే కాకుండా, విరిగిపోకుండా కూడా ఉంటాయి. ఇలా చేస్తే పాలు రెండు రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి.

Image credits: Getty

