కుందన్ మంగళసూత్రాలు.. నేటితరం అమ్మాయిల కోసం

life May 17 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Divas Mantra
ఫ్లోరల్ కుందన్ మంగళసూత్రం

పువ్వుల డిజైన్‌తో ఉండే ఈ కుందన్ మంగళసూత్రం ఎంతో అందంగా ఉంది. అందుకే ఇది రోజువారీగా, పండగలకూ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అవుతుంది.

Image credits: pinterest
డబుల్ లేయర్ మంగళసూత్రం

డబుల్ చైన్‌తో వచ్చే కుందన్ మంగళసూత్రాలు మెడకు నిండుగా ఉంటాయి. పట్టు చీరలపై ఇది చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
డ్రాప్ కుందన్ మంగళసూత్రం

డ్రాప్ షేప్‌లో కుందన్ రాళ్లతో వచ్చే ఈ మంగళసూత్రం,  దీనికి వేలాడే డిజైన్ ఉండటం వల్ల నెక్ లైన్ మరింత అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: pinterest
పెండెంట్ స్టైల్ కుందన్ డిజైన్

క్లాసీగా కనిపించాలనుకుంటే  పెద్ద కుందన్ పెండెంట్ ఉన్న ఈ మంగళసూత్రాన్ని ఎంచుకోండి. దీన్ని ఆఫీసులకు, పార్టీలకు కూడా సులభంగా వేసుకెళ్లొచ్చు.

Image credits: pinterest
లాంగ్ కుందన్ మంగళసూత్రం

పొడవాటి కుందన్ మంగళసూత్రం చీరలపై అందంగా కనిపిస్తుంది.  పార్టీ వేర్‌కు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. 

Image credits: pinterest
సింపుల్ కుందన్ మంగళసూత్రం

సింపుల్ మంగళసూత్రం ఆఫీసు వేర్ కు అద్భుతంగా ఉంటుంది. చిన్న కుండన్ పెండెంట్ ఎంతో చక్కగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Eternz
ముత్యాల కుండదన్ పెండెంట్ తో

సన్నని నల్లపూసల చైన్ మీడియం స్థాయిలో ఉండే పెండెంట్ ఇది. చూసేందుకు నిండుగా ఉంటుంది.

Image credits: Mirraw

