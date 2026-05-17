బాందినీ చీరల్లో ఇలాంటి మినిమల్ ప్యాటర్న్లు అందంగా ఉంటాయి. శాటిన్ బంధిని చీరలో పల్లూ మీద మాత్రమే బంధిని ప్రింట్ ఉంటుంది. ఇది చాలా స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
ఈ ప్యూర్ సిల్క్ కాటన్ గుజరాతీ చీర అమ్మాయికలు చాలా అందంగా ఉంటుంది. ముకైష్ చీరను ఆన్లైన్ సైట్ల నుంచి 10 వేల రూపాయలలో కొనుక్కోవచ్చు.
ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే టై అండ్ డై బంధిని చీర ఎవరు కట్టినా అందంగానే ఉంటుంది. ఈ గుజరాతీ చీర డిజైన్తో మీరు ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మెరిసిపోవచ్చు.
పటోలా చీర గుజరాత్లోని పటాన్ నగరానికి చెందినది. ఇది డబుల్ ఇకత్ సిల్క్ చీర. దీని నేత చాలా సున్నితంగా, రాయల్గా ఉంటుంది. చీర చాలా ఖరీదైనది.
అజ్రఖ్ చీరను బ్లాక్ ప్రింటింగ్, నేచురల్ డై టెక్నిక్తో తయారు చేస్తారు. ఇది చూడటానికి చాలా క్లాసీగా, ఎత్నిక్గా కనిపిస్తుంది.
ఘర్చోలా చీరను ప్రత్యేకంగా గుజరాత్ లో ని పెళ్లికూతుళ్ల కోసం తయారుచేస్తారు. చెక్ ప్యాటర్న్, జరీ వర్క్ ఉంటాయి. మీరు ఈ చీర ఖరీదు 2 వేల రూపాయల నుంచి మొదలవుతుంది.
పనేతర్ చీర తెలుపు, ఎరుపు రంగుల కలయికతో వస్తుంది. గుజరాతీ పెళ్లిళ్లలో ఈ చీర కట్టుకోవడం వారి సంప్రదాయంలో భాగం.
Mangoes: అతిగా మామిడి పండ్లు తింటే లావవుతారా?
Moisturizer: ఆరోగ్యమైన, మెరిసే చర్మం కావాలంటే మీ మాయిశ్చరైజర్ ను ఇలా ఎంచుకోండి
Dark Neck: మెడ నల్లగా మారిందా? ఇవి రాస్తే ఆ నలుపు పోవడం ఖాయం
Mehndi Designs: 5 నిమిషాల్లో వేసుకోగలిగే మెహెందీ డిజైన్స్.. ఇవిగో!