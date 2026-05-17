Telugu

బంధాని నుంచి పటోలా వరకు అద్భుతమైన చీరలు ఇవిగో

life May 17 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:khatrijamnadas
శాటిన్ బాందిని చీర

బాందినీ చీరల్లో ఇలాంటి మినిమల్ ప్యాటర్న్‌లు అందంగా ఉంటాయి. శాటిన్ బంధిని చీరలో పల్లూ మీద మాత్రమే బంధిని ప్రింట్ ఉంటుంది. ఇది చాలా స్టైలిష్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: taneira.com
గుజరాతీ ప్యూర్ సిల్క్ కాటన్ ముకైష్ చీర

ఈ ప్యూర్ సిల్క్ కాటన్ గుజరాతీ చీర అమ్మాయికలు చాలా అందంగా ఉంటుంది. ముకైష్ చీరను ఆన్‌లైన్ సైట్ల నుంచి 10 వేల రూపాయలలో కొనుక్కోవచ్చు.

Image credits: taneira.com
టై అండ్ డై బంధిని చీర

ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే టై అండ్ డై బంధిని చీర ఎవరు కట్టినా అందంగానే ఉంటుంది. ఈ గుజరాతీ చీర డిజైన్‌తో మీరు ప్రత్యేక సందర్భాల్లో మెరిసిపోవచ్చు.

Image credits: taneira.com
పటోలా చీర

పటోలా చీర గుజరాత్‌లోని పటాన్ నగరానికి చెందినది. ఇది డబుల్ ఇకత్ సిల్క్ చీర. దీని నేత చాలా సున్నితంగా, రాయల్‌గా ఉంటుంది. చీర చాలా ఖరీదైనది.

Image credits: pinterest
అజ్రఖ్ ప్రింట్ గుజరాతీ చీర

అజ్రఖ్ చీరను బ్లాక్ ప్రింటింగ్, నేచురల్ డై టెక్నిక్‌తో తయారు చేస్తారు. ఇది చూడటానికి చాలా క్లాసీగా, ఎత్నిక్‌గా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: pinterest
ఘర్చోలా చీర

ఘర్చోలా చీరను ప్రత్యేకంగా గుజరాత్ లో ని పెళ్లికూతుళ్ల కోసం తయారుచేస్తారు. చెక్ ప్యాటర్న్, జరీ వర్క్ ఉంటాయి. మీరు ఈ చీర ఖరీదు  2 వేల రూపాయల నుంచి మొదలవుతుంది.

Image credits: pinterest
పనేతర్ చీర

పనేతర్ చీర తెలుపు, ఎరుపు రంగుల కలయికతో వస్తుంది. గుజరాతీ పెళ్లిళ్లలో ఈ చీర కట్టుకోవడం వారి సంప్రదాయంలో భాగం.

Image credits: pinterest

