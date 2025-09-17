Kitchen Cleaning Tips: కిచెన్ సింక్ తడిగా వదిలిస్తే ఏమౌతుందో తెలుసా?
Kitchen Cleaning Tips: కిచెన్ సింక్ లో మనం పాత్రలు శుభ్రం చేస్తూ ఉంటాం. అయితే.. పాత్రలు శుభ్రం చేసిన తర్వాత.. దాదాపు అందరూ సింక్ ని తడిగా వదిలేస్తారు. కానీ.. అలా తడిగా ఉంచడం వల్ల చాలా రకాల సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని మీకు తెలుసా?
Kitchen Tips
వంట గదిని ఇంటికి గుండె లాంటిది అని అందరూ పిలుస్తారు. ఎందుకంటే... మొత్తం కుటుంబం ఆరోగ్యం, ఆనందం కిచెన్ తోనే ముడిపడి ఉంటుంది. వంటగది శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చాలా మంది రెగ్యులర్ గా తమ కిచెన్ లో స్టవ్, స్టాబ్ అన్నీ శుభ్రం చేస్తారు.. కానీ.. సింక్ పై పెద్దగా శ్రద్ధ చూపించరు. సింక్ ను కేవలం నీటితో శుభ్రం చేసి.. దానిని తడిగానే వదిలేస్తూ ఉంటారు. కానీ... ఈ తప్పు.. మీ పూర్తి అనారోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
బ్యాక్టీరియా పెంచే తడి సింక్...
తడి సింక్ క్రిములు, దుర్వాసన, ధూళిని పెంచుతాయి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పాత్రలు కడిగిన తర్వాత... మీ సింక్ ను నీటితో శుభ్రం చేసిన తర్వాత.. పూర్తిగా ఎండిపోయేలా తుడవాలి. అప్పుడే.. మీ కిచెన్ లోకి క్రిములు ప్రవేశించకుండా ఉంటాయి.
సింక్ను ఎలా శుభ్రం చేయాలి?
ముందుగా, యాంటీ బాక్టీరియల్ మల్టీ-పర్పస్ స్ప్రేతో సింక్ను పూర్తిగా శుభ్రం చేయండి. తరువాత, దానిని క్రిమిసంహారక చేయడానికి ఒక కెటిల్ నుండి వేడినీటిని ఆ ప్రాంతంపై పోయాలి. మైక్రోఫైబర్ వస్త్రంతో మొత్తం సింక్ను ఆరబెట్టండి. ఈ వస్త్రం తేమను గ్రహించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పని చేస్తుంది. వాషింగ్ మెషీన్లో సులభంగా ఉతికి తిరిగి ఉపయోగించవచ్చు.
సింక్ను శుభ్రం చేయడానికి ఉపయోగించే గృహోపకరణాలు
మీరు మీ సింక్ను బేకింగ్ సోడాతో శుభ్రం చేయవచ్చు. మరకలు , దుర్వాసనలను తొలగించడంలో ఇది ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. బేకింగ్ సోడా ను సింక్లో చల్లి తడి స్పాంజితో స్క్రబ్ చేయండి. తర్వాత, బాగా కడిగి సింక్ను ఆరబెట్టండి.
మీరు కావాలంటే వెనిగర్ కూడా వాడొచ్చు. వెనిగర్ కూడా బ్యాక్టీరియాను చంపుతుంది. మీ సింక్ను శుభ్రం చేయడానికి మీరు దీన్ని బేకింగ్ సోడాతో కూడా కలపవచ్చు.
నిమ్మకాయ ఒక సహజ ఫ్రెషనర్. ఇది సింక్ నుండి మరకలను కూడా తొలగిస్తుంది. సగం నిమ్మకాయతో సింక్ను రుద్దడం వల్ల మెరుపు వస్తుంది. సింక్ వాసన కూడా రాకుండా ఉంటుంది.