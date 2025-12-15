నల్లపూసలు, పాదాల గుర్తులతో ఉన్నఈ బ్రేస్లెట్ చిన్నపిల్లలకు చాలా బాగుంటుంది. లైట్ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
నల్లపూసలు, బంగారు పూసలతో ఉన్న ఈ డిజైన్ చిన్నారుల చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
ట్రెడిషనల్ గా తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఇవి 3 గ్రాముల్లో తయారవుతాయి.
నల్లపూసలు, హార్ట్ షేప్ డిజైన్ ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్స్ సంవత్సరం లోపు పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి.
డబుల్ చైన్ బ్రేస్లెట్స్ పిల్లల చేతులకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి 5 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి.
సన్నని చైన్, ఫ్లవర్ డిజైనన్ లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ 2 గ్రాముల్లోపే తయారవుతుంది. సంవత్సరం లోపు పిల్లలకు మంచి ఎంపిక.
