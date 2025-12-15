Telugu

మీ చిన్నారులకి ఈ గోల్డ్ బ్రేస్లెట్స్ సూపర్ గా ఉంటాయి.. ట్రై చేయండి

Author: Kavitha G
బేబీ బ్రేస్‌లెట్

నల్లపూసలు, పాదాల గుర్తులతో ఉన్నఈ బ్రేస్లెట్ చిన్నపిల్లలకు చాలా బాగుంటుంది. లైట్ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు. 

Image credits: pinterest
2 గ్రాముల్లో..

నల్లపూసలు, బంగారు పూసలతో ఉన్న ఈ డిజైన్ చిన్నారుల చేతుల అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. 2 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.  

Image credits: instagram- art_gallery_7777
ట్రెడిషనల్ డిజైన్

ట్రెడిషనల్ గా తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ డిజైన్ మంచి ఎంపిక. ఇవి 3 గ్రాముల్లో తయారవుతాయి. 

Image credits: instagram- art_gallery_7777
హార్ట్ షేప్ డిజైన్

నల్లపూసలు, హార్ట్ షేప్ డిజైన్ ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్స్ సంవత్సరం లోపు పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి. 

Image credits: instagram- chandana_fashion_jewellery
డబుల్ చైన్ బ్రేస్‌లెట్

డబుల్ చైన్ బ్రేస్లెట్స్ పిల్లల చేతులకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. ఇవి 5 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: instagram- alisonlou
సింపుల్ డిజైన్

సన్నని చైన్, ఫ్లవర్ డిజైనన్ లో ఉన్న ఈ బ్రేస్లెట్ 2 గ్రాముల్లోపే తయారవుతుంది. సంవత్సరం లోపు పిల్లలకు మంచి ఎంపిక. 

Image credits: instagram- steriajewellerysa

