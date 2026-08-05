Saturn Transit: శని గ్రహం వల్ల ఈ 4 రాశులవారికి రెండున్నరేళ్ల పాటూ పట్టిందల్లా బంగారమే
Saturn Transit: వేద జ్యోతిషశాస్త్రం చెబుతున్నప్రకారం పంచ మహాపురుష యోగాలలో శశ రాజయోగం ఎంతో ప్రధానమైనది. శని దేవుడు తుల, మకరం, కుంభ రాశులలో ఉన్నప్పుడు లేదా లగ్నం నుంచి 1, 4, 7, 10 కేంద్ర స్థానాల్లో ఉన్నప్పుడు శశ రాజయోగం పూర్తి ఫలితాలను ఇస్తుంది.
తులా రాశి
తులా రాశికి రెండున్నరేళ్ల పాటూ ఏం చేసినా సక్సెస్ దక్కుతుంది. శని గ్రహం తులారాశిలో ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాడు.. కాబట్టి శశ రాజయోగం పూర్తి ప్రయోజనాలను ఈ రాశి వారు పొందతారు. ఈ రాశి వారు చేసే వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఉన్న అడ్డంకులు, ఆలస్యాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి. అలాగే ఈ రాశి వారి గౌరవం రెట్టింపు అవుతుంది. ఇక ప్రభుత్వ లేదా పెద్ద సంస్థలలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఉన్నత పదవులు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. రాబోయే రెండున్నరేళ్లలో ఆస్తులు, వాహనాలు కొనే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
మకర రాశికి అధిపతి శని భగవానుడు. ఈయన వల్లే శశ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం వల్ల ఈ రాశివారికి స్వర్ణయుగమే అని చెప్పుకోవాలి. ఈ రాశి వారు ఏలినాటి శని ప్రభావం నుంచి పూర్తిగా బయటపడతారు. వీరికి అంతులేని ప్రశాంతతతో పాటూ అభివృద్ధిని చూస్తారు. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పెద్ద ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారం చేస్తున్నవారు పెద్ద పెట్టుబడులు, భాగస్వామ్యాల ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి
కుంభరాశి వారికి అధిపతి శని భగవానుడు. కుంభ రాశిలో శశ రాజయోగం బలంగా ఏర్పడుతుంది. ఈ రాశివారికి కృషికి తగినట్లుగా ఆర్థికంగా బాగా కలిసివస్తుంది. సమాజంలో ఈ రాశివారికి విలువ పెరుగుతుంది. చాలా ఏళ్లుగా అనుకుంటున్న పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఈ రాశివారు సొంత ఇల్లు, భూమి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. డబ్బుల పరంగా ఈ రాశివారి బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ బాగా పెరుగుతుంది.
వృషభరాశి
వృషభ రాశి వారికి శశ రాజయోగం బాగా కలిసివస్తుంది. లాభ స్థానంలో, కేంద్ర స్థానాల్లో ఈ రాజయోగం బలంగా ఉంటుంది. ఎంతో కాలంగా పడుతున్న శ్రమకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఫలితం రెట్టింపు స్థాయిలో అందుతుంది. వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి కొత్త బ్రాంచీలు తెరిచే అవకాశం వస్తుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి సహోద్యోగుల మద్దతుతో ఊహించని పదోన్నతి, జీతాల పెంపు లభిస్తాయి.