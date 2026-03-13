Oat Milk for Dogs: మీ పెంపుడు కుక్కలకు ఇది ఇస్తున్నారా? ఈ లాభాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!
Oat Milk for Dogs: కొన్ని రకాల కుక్కలకు పాలు, పాల ఉత్పత్తులు సరిపడవు. అలాంటి వాటికి ఓట్స్ పాలు ఇవ్వడం సురక్షితం. దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
15
Image Credit : Getty
ఫైబర్
ఓట్స్ పాలలో ఫైబర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, మలబద్ధకాన్ని నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.
25
Image Credit : Getty
కొవ్వు తక్కువ
ఓట్స్ పాలలో కొవ్వు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల మీ పెంపుడు కుక్కకు ఎలాంటి భయం లేకుండా దీన్ని ఇవ్వొచ్చు.
35
Image Credit : Getty
విటమిన్లు
ఓట్స్ పాలలో విటమిన్ ఎ, డి, బి12 వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మీ పెంపుడు జంతువు పూర్తి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి.
45
Image Credit : Getty
అలర్జీలు రావు
పెంపుడు కుక్కకు ఓట్స్ పాలు ఇవ్వడం వల్ల ఎలాంటి అలర్జీ సమస్యలు రావు. అందుకే ఇది ఇవ్వడం పూర్తిగా సురక్షితం.
55
Image Credit : Getty
కాల్షియం
ఓట్స్ పాలలో కాల్షియం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. ఇది కుక్క ఎముకలను బలంగా మార్చడంలో సహాయపడుతుంది.
Latest Videos