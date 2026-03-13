Telugu

Idli: తెల్లటి ఇడ్లీ కాదు.. హెల్దీగా పాలకూర ఇడ్లీ, ఎలా చేయాలో తెలుసా?

food-life Mar 13 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Facebook
పాలకూర ఇడ్లీ తయారీకి కావాల్సినవి..

ఈ పాలకూర ఇడ్లీ తయారీకి 1 కప్పు రవ్వ, తాజా పాలకూర ప్యూరీ, పెరుగు, ఉప్పు, అల్లం, పచ్చి మిర్చీపేస్టు , 1 చెంచా ఈనో 

ఇడ్లీ తయారీ చేసే విధానం..

ముందుగా ఒక పాన్‌లో రవ్వను మాడిపోకుండా, రంగు మారకుండా దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించిన రవ్వతో ఇడ్లీలు మృదువుగా వస్తాయి.

పిండిని సిద్ధం చేసుకోండి

వేయించిన రవ్వలో పాలకూర ప్యూరీ, పెరుగు, ఉప్పు, అల్లం-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని 20 నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.

ఆవిరిపై ఉడికించాలి

పిండి నానిన తర్వాత, అందులో ఈనో (Eno) వేసి కలపాలి. నూనె రాసిన ఇడ్లీ ప్లేట్లలో పిండిని వేసి, 15-20 నిమిషాల పాటు ఆవిరిపై ఉడికిస్తే.. వేడివేడి పాలక్ రవ్వ ఇడ్లీ రెడీ!

