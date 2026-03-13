Idli: తెల్లటి ఇడ్లీ కాదు.. హెల్దీగా పాలకూర ఇడ్లీ, ఎలా చేయాలో తెలుసా?

ఈ పాలకూర ఇడ్లీ తయారీకి 1 కప్పు రవ్వ, తాజా పాలకూర ప్యూరీ, పెరుగు, ఉప్పు, అల్లం, పచ్చి మిర్చీపేస్టు , 1 చెంచా ఈనో
ముందుగా ఒక పాన్లో రవ్వను మాడిపోకుండా, రంగు మారకుండా దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించిన రవ్వతో ఇడ్లీలు మృదువుగా వస్తాయి.
వేయించిన రవ్వలో పాలకూర ప్యూరీ, పెరుగు, ఉప్పు, అల్లం-పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని 20 నిమిషాల పాటు నాననివ్వాలి.
పిండి నానిన తర్వాత, అందులో ఈనో (Eno) వేసి కలపాలి. నూనె రాసిన ఇడ్లీ ప్లేట్లలో పిండిని వేసి, 15-20 నిమిషాల పాటు ఆవిరిపై ఉడికిస్తే.. వేడివేడి పాలక్ రవ్వ ఇడ్లీ రెడీ!
