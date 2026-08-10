Rice and Chapati: చపాతీ, అన్నం రెండూ కలిపి తినొచ్చా?తింటే ఏమౌతుంది?
Rice and Chapati: మనలో చాలా మందికి చపాతీ, అన్నం రెండూ కలిపి తినే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే, ఇలా తినడం వల్ల శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయి.అసలు, ఈ రెండూ కలిపి తినొచ్చా?
Rice and Chapati
చపాతీ, అన్నం.. రెండూ మన రోజువారీ ఆహారంలో ముఖ్యమైన భాగాలు. అయితే వీటిని వేర్వేరుగా తినడానికి, ఒకే భోజనంలో కలిపి తినడానికి చాలా తేడా ఉంది. రోజువారీగా ఒక చపాతీ, ఆ తర్వాత మళ్లీ అన్నం తినే అలవాటు చాలా మందికి ఉంటుంది. దీని వల్ల మీ జీర్ణక్రియ, రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ పై చాలా ఎక్కవ ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంది. అసలు, ఈ రెండూ కలిపి తింటే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం...
కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ...
అన్నం, చపాతీ రెండూ కూడా కార్బోహైడ్రేట్లు (Carbohydrates) ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలే. రెండింటినీ ఒకే భోజనంలో కలిపి తీసుకున్నప్పుడు శరీరానికి ఒకేసారి భారీగా పిండి పదార్థాలు అందుతాయి. ఇది రోజువారీ అవసరానికి కంటే ఎక్కువైతే, శరీరం ఆ అదనపు గ్లూకోజ్ను కొవ్వుగా మార్చి దాచిపెడుతుంది.
షుగర్ లెవల్స్ బాగా పెరుగుతాయి…
అన్నానికి గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) ఎక్కువ. చపాతీలో ఫైబర్ ఉన్నప్పటికీ, రెండింటినీ కలిపి పెద్ద మొత్తంలో తింటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు (Blood Sugar Spikes) వేగంగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ (మధుమేహం) ఉన్నవారికి ఈ అలవాటు అస్సలు మంచిది కాదు.
బరువు పెరిగే అవకాశం
రెండు రకాల ధాన్యాలను ఒకేసారి తినడం వల్ల కేలరీల వినియోగం పెరుగుతుంది. కడుపు నిండిన భావన వచ్చినా, ఓవర్ ఈటింగ్ (ఎక్కువగా తినడం) జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి అనుకున్న ఫలితాలు రావు, పైగా బరువు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
4. జీర్ణక్రియపై ప్రభావం
అన్నం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది, కానీ గోధుమలతో చేసే చపాతీ జీర్ణం కావడానికి కాస్త ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఈ రెండింటి జీర్ణక్రియ వేగం వేర్వేరుగా ఉండటం వల్ల కొందరిలో గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం లేదా జీర్ణసమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు..?
ఏదో ఒకటే ఎంచుకోండి: ఒకే పూటలో అన్నం లేదా చపాతీ... ఏదో ఒక దాన్ని మాత్రమే ప్రధాన ఆహారంగా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
కూరగాయలు, ప్రోటీన్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి: ప్లేట్లో సగం భాగం కూరగాయలు (సలాడ్స్), పావు భాగం ప్రోటీన్ (పప్పు, పనీర్, గుడ్లు లేదా చికెన్/ఫిష్), మిగిలిన పావు భాగం మాత్రమే అన్నం లేదా చపాతీ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
తప్పనిసరిగా రెండూ తినాలనుకుంటే: ఒక వేళ రెండూ తినాలనిపిస్తే, ఒక చిన్న చపాతీ, చాలా తక్కువ పరిమాణంలో అన్నం తీసుకుంటూ, కూరలు ఎక్కువ మోతాదులో తినడం మంచిది.