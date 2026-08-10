కీర దోస పెంచడానికి మంచి సూర్యరశ్మి తగిలే, నీరు నిలవని ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి. మట్టిని బాగా తవ్వి, పశువుల ఎరువు, వేపపిండి వేసి పాదులు సిద్ధం చేసుకోవాలి.
మొక్క పెరగడం మొదలయ్యాక, పాదులో పచ్చి ఆకులు లేదా ఎండుటాకులతో మల్చింగ్ చేయాలి. అలాగే తీగలు పాకడానికి పందిరి వేయాలి. తీగలు నేలను తాకకుండా ఉంటే కాయలు కుళ్లిపోకుండా ఉంటాయి.
కీరదోసకు రోజూ క్రమం తప్పకుండా నీరు పెట్టాలి. కానీ నీరు నిల్వకుండా చూసుకోవాలి. కాయలు కాసే సమయంలో నీరు తక్కువైతే, కీరదోస చేదుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
కీరదోస సాగులో పండు ఈగ పెద్ద సమస్య. కాయలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వాటిని పేపర్ కవర్లు లేదా పాలిథిన్ కవర్లతో చుట్టి రక్షించుకోవాలి.
పురుగులను నివారించడానికి వేప నూనె-వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని వారానికి ఒకసారి సాయంత్రం టైంలో పిచికారీ చేయాలి. మొక్కకు పూత వచ్చిన 45–50 రోజుల్లో కాయలు కోతకు వస్తాయి.
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