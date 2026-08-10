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ఇంట్లోనే కీరదోస సాగు.. ఈ సింపుల్ టిప్స్‌తో చాలా ఈజీ!

life Aug 10 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pixabay
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నీరు నిలవని ప్రదేశం

కీర దోస పెంచడానికి మంచి సూర్యరశ్మి తగిలే, నీరు నిలవని ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి. మట్టిని బాగా తవ్వి, పశువుల ఎరువు, వేపపిండి వేసి పాదులు సిద్ధం చేసుకోవాలి.

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ఒక్కో పాదులో 3-4 విత్తనాలు

విత్తనాలను వరుసల మధ్య 4-5 అడుగుల దూరంలో నాటాలి. ప్రతి పాదులో 3-4 విత్తనాలు వేయవచ్చు. విత్తే ముందు 2-3 గంటలు నీటిలో నానబెడితే, అవి త్వరగా మొలకెత్తుతాయి.
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మల్చింగ్ అవసరం

మొక్క పెరగడం మొదలయ్యాక, పాదులో పచ్చి ఆకులు లేదా ఎండుటాకులతో మల్చింగ్ చేయాలి. అలాగే తీగలు పాకడానికి పందిరి వేయాలి. తీగలు నేలను తాకకుండా ఉంటే కాయలు కుళ్లిపోకుండా ఉంటాయి.

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తడి అవసరం

కీరదోసకు రోజూ క్రమం తప్పకుండా నీరు పెట్టాలి. కానీ నీరు నిల్వకుండా చూసుకోవాలి. కాయలు కాసే సమయంలో నీరు తక్కువైతే, కీరదోస చేదుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.

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సేంద్రియ ఎరువులు

తీగ పాకేటప్పుడు, పులియబెట్టిన వేరుశనగ పిండి, జీవామృతం లేదా గంజినీటిలో పశువుల ఎరువు కలిపిన మిశ్రమం వంటి సేంద్రియ ఎరువులను వాడాలి.
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కవర్లతో రక్షణ

కీరదోస సాగులో పండు ఈగ పెద్ద సమస్య. కాయలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వాటిని పేపర్ కవర్లు లేదా పాలిథిన్ కవర్లతో చుట్టి రక్షించుకోవాలి.

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పురుగు నివారణ

పురుగులను నివారించడానికి వేప నూనె-వెల్లుల్లి మిశ్రమాన్ని వారానికి ఒకసారి సాయంత్రం టైంలో పిచికారీ చేయాలి. మొక్కకు పూత వచ్చిన 45–50 రోజుల్లో కాయలు కోతకు వస్తాయి.

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