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- Instant Dosa: కేవలం 10 నిమిషాల్లో క్రిస్పీ దోశ రెడీ.. దీని ముందు నార్మల్ దోశ కూడా పనికి రాదు..!
Instant Dosa: కేవలం 10 నిమిషాల్లో క్రిస్పీ దోశ రెడీ.. దీని ముందు నార్మల్ దోశ కూడా పనికి రాదు..!
Instant Dosa: దోశ, ఇడ్లీ తినాలంటే ముందుగానే పిండి ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అప్పటికప్పుడు బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేయాలంటే.. ఉప్మా తప్ప మరో ఆప్షన్ లేదు అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, నార్మల్ దోశ కంటే రుచిగా కేవలం 10 నిమిషాల్లో దోశ రెడీ చేసుకోవచ్చు.
Instant Dosa
ఎక్కువ మంది ఫేవరేట్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో దోశ ముందు వరసలో ఉంటుంది. ఇంట్లో రోజూ దోశ చేసుకున్నా, బయటకు వెళ్లి కూడా దోశ ఆర్డర్ చేసుకొని తింటూ ఉంటారు. దోశ తినడం ఇష్టమే కానీ, దాని ప్రిపరేషనే చాలా సమయం పడుతుంది. ముందు రోజే పప్పు, బియ్యం నానపెట్టి, ఐదు నుంచి ఆరు గంటల తర్వాత.. పిండి రుబ్బుకొని.. కనీసం 6 గంటల పాటు పులియబెట్టాలి. అప్పుడు మాత్రమే దోశ రుచిగా వస్తుంది. ముందు రోజు దీనిని నానపెట్టకపోతే.. దోశ తినడం అసాధ్యం. కానీ, పప్పు నానపెట్టే పనే లేకుండా.. కేవలం 15 నిమిషాల్లో టేస్టీ దోశ తయారు చేయచ్చు. నార్మల్ దోశ కంటే కూడా ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఆ దోశ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
ఇన్ స్టాంట్ దోశకు కావాల్సిన పదార్థాలు...
బియ్యం పిండి, శనగ పిండి, బొంబాయి రవ్వ, రెండు బంగాళ దుంపలు, చిన్న కప్పు పెరుగు, నీరు
దోశ పిండి తయారీ విధానం...
ముందుగా... మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు బియ్యం పిండి, ఒక కప్పు శనగ పిండి, అర కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇందులోనే.. రెండు బంగాళ దుంపలను తొక్క తీసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇందులోనే.. పావు కప్పు పెరుగు, కొద్దిగా నీరు పోసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఈ పిండిని కాసేపు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి. పది నిమిషాల తర్వాత... పిండిని బాగా కలిపి అందులో ఉప్పు వేయాలి. ఆ ఉప్పు మీద అర చెక్క నిమ్మరసం పిండాలి. ఆ తర్వాత.. పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి. అవసరం అయితే.. కొద్దిగా నీరు కలుపుకోవాలి. అంతే దోశ పిండి రెడీ అయినట్లే.
దోశ వేసుకునే విధానం...
ఇప్పుడు పొయ్యి మీద పెనం పెట్టి.. బాగా వేడి అవ్వాలి. పెనం వేడెక్కిన తర్వాత.. స్టవ్ సిమ్ లో పెట్టి, పలచగా దోశలు వేసుకోవాలి. సిమ్ లో నెమ్మదిగా దోశ కాల్చాలి. నెయ్యి, లేదా నూనెతో కాలనివ్వాలి. కాస్త సమయం పడుతుంది. కానీ..ఎర్రగా కాలిన తర్వాత.. దోశను తిప్పి రెండో వైపు కూడా రెండు సెకన్లు కాలనివ్వాలి. అంతే.. దోశ రెడీ. చాలా రుచిగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చిన చట్నీతో ఈ దోశ తినవచ్చు. ఈ దోశ.. మీరు రెగ్యులర్ గా తినే దోశ కంటే కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. చాలా తక్కువ సమయంలోనే దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు.