Lungs: ఇలాంటి పనులు చేశారంటే మీ ఊపిరితిత్తులు త్వరగా దెబ్బతింటాయి
Lungs: క్రానిక్ బ్రోన్కైటిస్, ఎంఫిసెమా లాంటి ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులను సీఓపీడీ (COPD) అంటారు. దీనివల్ల శ్వాస తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. అయితే కొన్ని రోజువారీ అలవాట్లు మన ఊపిరితిత్తులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. అవేంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఊపిరితిత్తులను దెబ్బతీసే రోజువారీ అలవాట్లు
సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోకింగ్ వల్ల కూడా ప్రమాదమే
సిగరెట్ తాగడం వల్ల ఆరోగ్యం పాడవుతుందని మీకు తెలుసు. కానీ మీరు తాగకపోయినా, పొగతాగే వాళ్ల పక్కన నిల్చున్నా మీ ఊపిరితిత్తులపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది. దీన్నే సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోకింగ్ అంటారు. ఈ పొగలో కూడా హానికరమైన రసాయనాలు ఉంటాయి. ఇవి ఊపిరితిత్తులను దెబ్బతీస్తాయి. ఈ పొగ వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో వాపు, మచ్చలు ఏర్పడటమే కాకుండా, ఊపిరితిత్తులను శుభ్రంగా ఉంచే సహజ వ్యవస్థ కూడా దెబ్బతింటుంది.
కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్, పొలాలు, ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేస్తున్నారా? లేదా గదికి పెయింట్ వేయడం లాంటి పనులు చేస్తున్నారా? అక్కడ ఉండే దుమ్ము, పెయింట్ వాసన, క్లీనింగ్ స్ప్రేలు గాలిలో కలిసి ఊపిరితిత్తుల లోతుకు చేరుకుంటాయి. దుమ్ము, పొగ, రసాయనాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఊపిరితిత్తులు పాడవుతాయి. మాస్కులు లేకుండా లేదా సరైన గాలి వెలుతురు లేని చోట రోజూ పనిచేసే వాళ్లకు సీఓపీడీ (COPD) లాంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ.
కాలుష్యం తీవ్రంగా ఉండే ప్రదేశాల్లో తిరగకండి
గాలి కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎక్కువసేపు గడపడం వల్ల ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతింటాయి. కార్ల పొగ, సమీపంలో మంటలు చెలరేగినప్పుడు వచ్చే పొగ, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ నుంచి వచ్చే దుమ్ము, ఫ్యాక్టరీల నుంచి వచ్చే కాలుష్యం ఇవన్నీ శ్వాసకోశ సమస్యలను పెంచుతాయి. అంతేకాదు ఇది సీఓపీడీ వ్యాప్తికి కూడా సులభంగా కారణమవుతుంది.
చాలా ఇళ్లలో వంటగదే ప్రధాన సమస్య. కట్టెలు, కిరోసిన్ లాంటివి కాల్చినప్పుడు గాలిలో సూక్ష్మకణాలు నిండిపోతాయి. ఇవి శ్వాస ద్వారా మన శరీరంలోకి వెళ్తాయి. మహిళలు, పిల్లలు, ఇంట్లో ఎక్కువ సమయం గడిపే వాళ్లపైనే దీని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ ఊపిరితిత్తులను కాపాడుకోవాలంటే కిటికీలు తెరిచి ఉంచి వంట చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇంట్లో సరైన గాలి వెలుతురు ఉండేలా చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకున్నా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.