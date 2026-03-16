Fluffy Rice Tips: అన్నం ముద్దకాకుండా పొడిపొడిగా రావాలంటే వండేటప్పుడు ఇది ఒక్కటి కలపండి చాలు
Fluffy Rice Tips: అన్నం వండటం చాలా సులువని అనుకుంటారు కానీ… దాన్ని పొడిపొడిగా ముద్దకాకుండా వండితేనే మీకు అన్నం వండడం వచ్చినట్టు. బియ్యం ఉడికించేటప్పుడు కొన్ని పదార్థాలు కలిపిస్తే అన్నం పొడి పొడిగా వస్తుంది.
అన్నం ముద్ద ఎందుకు అవుతుంది?
మనదేశంలో అన్నమే ప్రధాన ఆహారం. కానీ చాలా ఇళ్లల్లో అన్నం పొడి పొడిగా కాకుండా ముద్దగా వస్తుంది. అయినా కూడా అలాగే తినేస్తూ ఉంటారు. మంచి క్వాలిటీ బియ్యం వాడినా ఇలాగే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా అన్నం ముద్దలా అతుక్కుపోవడం వల్ల పులిహోర, లెమన్ రైస్, ఎగ్ రైస్ వంటివి చేయడం కష్టమైపోతుంది. అన్నం పొడిపొడిగా వచ్చేందుకు కొన్ని సులభమైన చిట్కాలు ఉన్నాయి.
బియ్యంలో స్టార్చ్ (పిండి పదార్థం) అధికంగా ఉంటుంది. బియ్యం ఉడికేటప్పుడు ఈ స్టార్చ్ బయటకు వస్తుంది. అన్నం మెతుకులు ఒకదానికొకటి అంటుకునేలా ఇదే చేస్తుంది. నీళ్లు తక్కువైనా లేదా మంట ఎక్కువైనా బియ్యం గింజలు విరిగిపోయి అన్నం ముద్దలా మారడం లేద ఉడకకపోవడం వంటివి జరుగుతాయి.
ఈ ఒక్క పదార్థం కలపండి
అన్నం మీకు పొడి పొడిగా రావాలనుకుంటే సింపుల్ చిట్కా ఒకటుంది. బియ్యం ఉడికించేటప్పుడు నీళ్లలో ఒక చెంచా వంట నూనె లేదా నెయ్యి వేస్తే మంచిది. ఇలా వేయడం వల్ల అన్నంలో మెతుకులు ఒకదానికొకటి అంటుకోకుండా విడివిడిగా ఉంటాయి. దీని వల్ల అన్నం పొడిపొడిగా వస్తుది. లెమన్ రైస్, ఉసిరి రైస్, పులిహోర, వెజిటబుల్ రైస్ వంటివి సులువుగా చేసుకోవచ్చు.
నిమ్మరసం కూడా..
అన్నంలో మీకు నూనె వేయడ ఇష్టంలేకపోతే నూనెకు బదులుగా అర చెంచా నిమ్మరసం కూడా కలపవచ్చు. నిమ్మరసంలో ఉంటే ఆమ్లత్వం పిండిపదార్థాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. దీనివల్ల అన్నం తెల్లగా, పొడిపొడిగా వస్తుంది.
ఈ తప్పులు చేయవద్దు
అన్నం వండేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేసే అన్నం పొడిపొడిగా రాదు. నీళ్లు సరిపడినన్ని వేయకపోయినా, ఎక్కువ వేసినా కూడా అన్నం ముద్దవడం లేదా ఉడకకపోవడం జరుగుతుంది. గరిటెతో పదేపదే కలిపినా కూడ బియ్యం గింజలు విరిగిపోయి ముద్దగా మారుతుంది. బియ్యం మరీ ఎక్కువగా ఉడికిస్తే అన్నం మెత్తగా అంటుకుంటుంది. అన్నం వండిన వెంటనే గట్టిగా మూతపెడితే, ఆవిరి వల్ల అన్నం ముద్దగా అవ్వొచ్చు.
అన్నం వండే పద్ధతి
ముందుగా బియ్యంలో ఉన్న స్టార్చ్ పోయేలా రెండు, మూడుసార్లు కడగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఓ అరగంట పాటు బియ్యాన్ని నానబెడితే ఇంకా మంచిది. స్టవ్ మీద పెద్ద గిన్నె పెట్టి నీళ్లు మరించాలి. అందులో నూనె లేదా నిమ్మ రసం వేసి కలపుకోవాలి. ఇప్పుడు బియ్యం వేసి మీడియం మంటపై ఉడికించాలి. అంతే అన్నం పొడిపొడిగా ఉడుకుతుంది.