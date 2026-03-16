- Vastu tips: భర్తకు భార్య ఏ వైపున నిద్రపోతే వారి బంధం బలపడుతుంది? వాస్తు శాస్త్రం సూచనలు ఇవే
Vastu tips: భర్తకు భార్య ఏ వైపున నిద్రపోతే వారి బంధం బలపడుతుంది? వాస్తు శాస్త్రం సూచనలు ఇవే
Vastu tips: వాస్తు శాస్త్రం జ్యోతిష్యంలో ఒక భాగం. వాస్తు ప్రకారం ఇల్లు ఉంటే జీవితం కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది. అలాగే ఇంటి సభ్యులు కూడా పాటించాల్సిన కొన్ని వాస్తు సూచనలు ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది భార్య.. భర్తకు ఏ వైపున నిద్రపోవాలి అనేది.
సింపుల్ వాస్తు చిట్కాలు
భార్యభర్తల దాంపత్య జీవితం సుఖంగా సాగాలంటే బెడ్ రూమ్ లో కూడా కొన్ని వాస్తు నియమాలను కచ్చితంగా పాటించాలని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. భర్తా, భార్య పడుకునే విధానం కూడా వారి జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. అలాగే వారు పడుకునే మంచం పెట్టిన స్థలం వంటివి కూడా దాంపత్య జీవితంపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. చిన్న చిన్న విషయాలతో కూడా సంబంధాన్ని బలంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే వాస్తు శాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం భార్య భర్తకు ఏ వైపున నిద్రపోతే వారి దాంపత్య జీవితం సుఖంగా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.
భార్య ఏ పక్కన పడుకోవాలి?
వాస్తు శాస్త్రం చెప్పిన ప్రకారం రాత్రి మంచంపై భార్యాభర్తలు పడుకునే సమయంలో భర్త మంచానికి కుడివైపు నిద్రపోవాలి. భార్య ఎడమ వైపున పడుకోవాలి అని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా నిద్రపోవడం వల్ల దాంపత్య జీవితంలో సుఖం పెరుగుతుంది. పరస్పరం ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ, అనురాగం బలపడతాయి. భార్యను భర్తకు ఎడమ వైపున నిద్రపోవడం వల్ల అంత శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. కుటుంబంలో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
ఏ దిశలో తల పెట్టాలి?
ఇక వారు పడుకునే దిశ కూడా వాస్తు ప్రకారం ఎంతో ముఖ్యమైనది. భార్యాభర్తలిద్దరూ పడుకునేటప్పుడు తలను దక్షిణ దిశ వైపు లేదా తూర్పు దిశ వైపు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఈ విధంగా నిద్రపోవడం వల్ల మంచి నిద్ర వస్తుంది. అలాగే శరీరానికి విశ్రాంతి దొరుకుతుంది. ఉత్తర దశ వైపు తలపెట్టి పడుకోవడం ఏమాత్రం మంచిది కాదని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు వంటివి కలుగుతాయి.
బెడ్ రూమ్ దిశ
ఇక బెడ్ రూమ్ లో దాంపత్య జీవితం సుఖంగా సాగాలంటే ఆ గది ఉన్న దివ కూడా ముఖ్యమే. బెడ్ రూమ్ సాధారణంగా దక్షిణ- పడమర దిశలో ఉండటం మంచిది. అలాగే భర్త భార్య ఇద్దరు ఒకే మంచంపై నిద్రపోవాలని సూచిస్తారు. అలాగే ఆ మంచం కింద ఎక్కువ వస్తువులు నిల్వ చేయకకూడదని అంటారు. అలాగే బెడ్ కి ఎదురుగా అద్దం వంటివి ఉండకూడదు అని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. ఈ చిన్న చిన్న సూచనలు పాటిస్తే చాలు ఇంట్లో వాతావరణం సానుకూలంగా మారుతుంది. దాంపత్య జీవితం సుఖంగా సాగుతుంది.