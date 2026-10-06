గోధుమ పిండి, శెనగ పిండి, బియ్యం పిండి డబ్బాల్లో ఈ పదార్థం వేస్తే పురుగులే పట్టవు
ఇంట్లో డబ్బాల్లో నిల్వ ఉంచి గోధుమ పిండి, శెనగ పిండి, బియ్యం పిండికి పురుగులు పడుతూ ఉంటాయి. అలా పట్టకుండా ఉండాలంటే ఇంట్లోనే ఉండే ఒకే ఒక్క పదార్థాన్ని డబ్బాల్లో వేస్తే చాలు. అదేదో ఖరీదైన వస్తువు కాదు... ఒక బిర్యానీ ఆకు.
పిండికి పురుగులు పట్టకుండా
వంటింట్లో గోధుమపిండి, మైదా లేదా బియ్యం పిండి నిల్వ చేసినప్పుడు కొద్దిరోజులకే సన్నటి నల్ల పురుగులు, తెల్లటి బూజు పట్టడం మీరు గమనించే ఉంటారు. ముఖ్యంగా తేమ ఎక్కువ ఉన్న వాతావరణంలో పిండిలో పురుగులు సులువుగా గుడ్లు పెట్టి వృద్ధి చెందుతాయి. చాలామంది మార్కెట్లో దొరికే కృత్రిమ మాత్రలు లేదా రసాయనాలు ఈ పురుగుల కోసం వాడుతుంటారు. కానీ నిత్యం మనం తినే ఆహారంలో రసాయనాలు వాడటం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. వీటికి బదులుగా వంటింట్లో సాధారణంగా వాడే బిర్యానీ ఆకుతో ఈ సమస్యకు శాశ్వతంగా చెక్ పెట్టవచ్చు.
బిర్యానీ ఆకులోని గుణాలు
బిర్యానీ ఆకు సహజ సిద్ధమైన కీటక నివారిణిలా పనిచేస్తుంది. ఇందులో 'యూజెనాల్' వంటి ప్రత్యేకమైన సుగంధ నూనెలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ ఆకు ఇచ్చే ఘాటైన సహజ వాసన మనకు ఆహ్లాదాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ, పిండిలో చేరే చిన్న చిన్న పురుగులకు, కీటకాలకు మాత్రం అస్సలు పడదు. ఆ వాసన దెబ్బకు పురుగులు ఆ డబ్బా పరిసరాల్లోకి కూడా రావు. అంతేకాకుండా రసాయనాల మాదిరిగా ఇది పిండి సహజ రుచిని గానీ, స్వభావాన్ని గానీ ఏమాత్రం మార్చదు. పూర్తిగా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని సురక్షితమైన సహజ పద్ధతి ఇది.
ఇలా చేయండి
పిండి నిల్వ చేసే డబ్బా లోపల ఎలాంటి తడి లేకుండా పూర్తిగా తుడిచి ఆరబెట్టాలి. పిండి పోసిన తర్వాత దాని పరిమాణాన్ని బట్టి మూడు నుంచి ఐదు ఎండిన బిర్యానీ ఆకులను పిండి మధ్యలో, పైభాగంలో సర్దాలి. ఆ తర్వాత డబ్బా మూతను గట్టిగా బిగించి గాలి చొరబడకుండా ఉంచితే సరిపోతుంది. కొద్ది నెలల తర్వాత ఆకుల్లో ఘాటు తగ్గింది అనిపిస్తే, పాత ఆకులను తీసేసి కొత్తవి పెట్టుకోవాలి. ఇంట్లోనే రూపాయి ఖర్చు లేకుండా పిండిని తాజాగా కాపాడుకోవడానికి ఇంతకంటే మంచి ఉపాయం మరొకటి ఉండదు.