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- Beauty Tips: ఖరీదైన సీరమ్స్ తో పనిలేదు.. ఇదొక్కటి రాత్రిపూట రాస్తే.. ఉదయానికి మీ ముఖం మెరిసిపోతుంది..!
Beauty Tips: ఖరీదైన సీరమ్స్ తో పనిలేదు.. ఇదొక్కటి రాత్రిపూట రాస్తే.. ఉదయానికి మీ ముఖం మెరిసిపోతుంది..!
Beauty Tips: వయసుతో సంబంధం లేకుండా యవ్వనంగా కనిపించాలని.. మార్కెట్లో దొరికే ఖరీదైన క్రీములు కొనుగోలు చేస్తున్నారా? వాటితో పని లేకుండా..మిమ్మల్ని మీరు యవ్వనంగా మార్చుకోవచ్చు.
Beauty Tips
అందంగా కనిపించాలనే కోరిక లేనివాళ్లు ఎవరైనా ఉంటారా? వయసు పెరుగుతున్నా కూడా.. ఆ ఛాయలు ముఖంలో కనిపించకూడదు అని అనుకుంటారు. దాని కోసం... మార్కెట్లో దొరికే ఏవేవో క్రీములు కొని తెచ్చుకొని ముఖానికి రాసేస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఆ క్రీముల్లో ఉండే రసాయనాలు.. కొన్నిసార్లు మీ చర్మానికి హాని కలిగించే ప్రమాదం ఉంది. కానీ, రూపాయి ఖర్చు లేకుండా.. మన వంటగదిలోని సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతోనే ఇంట్లోనే ఒక సీరమ్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ సీరమ్ ని ప్రతిరోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు ముఖానికి రాసుకుంటే, ఉదయానికి మీ ముఖం అందంగా మెరిసిపోతుంది. మరి, ఆ సీరమ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
ఫేస్ సీరమ్ ఎలా తయారు చేయాలి?
బంగాళదుంప రసం 2 నుండి 3 స్పూన్లు( చర్మంపై ఉన్న నల్లటి మచ్చలను, టాన్ తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పని చేస్తుంది), రోజ్ వాటర్ 2 స్పూన్లు ( చర్మానికి సహజ సిద్ధమైన కాంతిని, తాజాదనాన్ని ఇస్తుంది.) విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్స్.. 1 లేదా 2 ( ఇది చర్మాన్ని లోతుగా హైడ్రేట్ చేసి, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తుంది)
తయారీ విధానం... ముందుగా ఒక చిన్న బంగాళదుంపను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి, తురుముకుని దాని నుంచి రసాన్ని వేరు చేయండి. ఒక శుభ్రమైన గిన్నెలో ఈ బంగాళదుంప రసాన్ని తీసుకోవాలి. అందులో 2 స్పూన్ల రోజ్ వాటర్, విటమిన్ E క్యాప్సూల్ నుండి తీసిన ఆయిల్ను వేయాలి. ఈ మూడింటినీ ఒక చెంచాతో బాగా కలిపితే ఇంట్లోనే తయారుచేసే నాచురల్ ఫేస్ సీరమ్ సిద్ధమవుతుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక చిన్న స్ప్రే బాటిల్ లేదా క్లీన్ బాటిల్లోకి తీసుకుని భద్రపరుచుకోవాలి.
ఈ సీరమ్ ఎలా వాడాలి?
రాత్రి పడుకునే ముందు ముఖాన్ని మంచి ఫేస్ వాష్ లేదా శుభ్రమైన నీటితో కడుక్కుని తుడవండి. ముఖం ఆరిన తర్వాత, ఈ సీరమ్ను స్ప్రే బాటిల్ సహాయంతో ముఖంపై స్ప్రే చేయాలి. ఆ తర్వాత వేళ్లతో సున్నితంగా మసాజ్ చేయాలి. వేళ్లతో ముఖం అంతటా 2 నిమిషాల పాటు సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి, తద్వారా సీరమ్ చర్మంలోకి బాగా ఇంకుతుంది. రాత్రంతా అలాగే ఉంచి, మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే సాధారణ నీటితో ముఖాన్ని కడుక్కోవాలి.
ఈ సీరమ్ రాయడం వల్ల కలిగే లాభాలు..
బంగాళదుంపలోని బ్లీచింగ్ గుణాలు నల్లమచ్చలు, పిగ్మంటేషన్, డార్క్ సర్కిల్స్ను వేగంగా తగ్గిస్తాయి. దీని వల్ల ముఖం ఈవెన్ గా కనపడుతుంది. ముఖంపై ఎలాంటి మచ్చలు ఉన్నా తొలగిపోతాయి. ముఖం కాంతివంతంగా కనపడుతుంది. అంతేకాదు.. ఈ సీరమ్ ని ప్రతిరోజూ రాత్రిపూట రాయడం వల్ల దానిలో ఉండే విటమిన్ ఇ, రోజ్ వాటర్ చర్మాన్ని హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచుతాయి. రెగ్యులర్ గా రాయడం వల్ల చర్మం కాంతివంతంగా, మృదువుగా మారుతుంది.