Pressure Cooker: ప్రెజర్ కుక్కర్ లీక్ అవ్వకూడదంటే ఇలా చేయండి

ప్రెజర్ కుక్కర్ లో వంట చేసేటప్పుడు నీళ్లు ఎక్కువగా పోస్తే.. విజిల్ వచ్చినప్పుడు నీరు బయటకు చిమ్ముతుంది. అందుకే నీరు ఎక్కువగా కాకుండా, సరిపడా మాత్రమే పోయాలి.
కుక్కర్ నుంచి నీళ్లు బయటకు రాకుండా ఉండాలంటే వండేటప్పుడు అందులో ఒక చుక్క నూనె వేయండి. దీనివల్ల నీళ్లు లీక్ అవ్వవు, అలాగే అడుగున మాడిపోకుండా ఉంటుంది.
వంట చేయడానికి ముందే కుక్కర్ గ్యాస్కెట్ వదులుగా ఉందో లేదో చూసుకోండి. వంట పూర్తయ్యాక ఆ రబ్బర్ను చల్లటి నీటిలో లేదా ఫ్రిజ్ ఫ్రీజర్లో కాసేపు ఉంచితే ఎక్కువ కాలం మన్నిక వస్తుంది.
కుక్కర్లో వంట చేసేటప్పుడు సాధారణ చల్లటి నీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా కూడా నీళ్లు బయటకు లీక్ అవ్వకుండా సులభంగా అడ్డుకోవచ్చు.
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