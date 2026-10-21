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- Steel Flask: ఇది ఒక్క స్పూన్ వేస్తే చాలు..స్టీల్ ప్లాస్క్ మొండి మరకలు పోయి కొత్తదానికి కనిపిస్తుంది
Steel Flask: ఇది ఒక్క స్పూన్ వేస్తే చాలు..స్టీల్ ప్లాస్క్ మొండి మరకలు పోయి కొత్తదానికి కనిపిస్తుంది
Steel Flask : రోజూ వాడే స్టీల్ ఫ్లాస్క్లో టీ, కాఫీ మరకలు పేరుకుపోయి స్మెల్ వస్తోందా? వాటిని తొలగించేందుకు ఖరీదైన క్లీనర్లు కొనాల్సిన పనిలేదు. వంటింట్లోనే ఉండే బేకింగ్ సోడాతో ఫ్లాస్క్ను ఈజీగా శుభ్రం చేసుకోవచ్చు.
స్టీల్ ప్లాస్క్ నుంచి వాసన వస్తోందా?
ఉదయం లేవగానే వేడివేడిగా ఒక కప్పు టీ లేదా కాఫీ తాగడం చాలామందికి అలవాటు. ఆఫీస్, కాలేజ్, ప్రయాణాల్లో వేడి వేడిగా తీసుకెళ్లడానికి స్టీల్ ఫ్లాస్క్లు బాగా ఉపయోగపడతాయి. కానీ, రోజూ టీ లేదా కాఫీ పోసి వాడటం వల్ల ఫ్లాస్క్ లోపల మరకలు పడతాయి. మామూలు నీళ్లతో కడిగితే ఈ మరకలు పూర్తిగా పోవు. కొన్నిసార్లు అడుగు భాగంలో, మూలల్లో మరకలు పేరుకుపోయి దుర్వాసన కూడా వస్తుంది.
అలాగని దీనికోసం ప్రత్యేకంగా క్లీనర్లు కొనాల్సిన పని లేదు. మీ వంటగదిలో ఉండే బేకింగ్ సోడాతోనే ఈ మరకలను ఈజీగా వదిలించవచ్చు. సరిగ్గా వాడితే ఫ్లాస్క్ లోపల పట్టిన మరకలు, చెడు వాసన ఇట్టే మాయం అవుతాయి.
టీ ఫ్లాస్క్లో మరకలు ఎందుకు పడతాయి?
టీ, కాఫీలలో సహజంగానే పాలీఫెనాల్స్ లాంటి సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా టీలో ఉండే టానిన్ అనే సమ్మేళనాలు పాత్రల లోపల పేరుకుపోయి కాలక్రమేణా ముదురు రంగు మరకలను ఏర్పరుస్తాయి.
ప్రతిసారీ టీ తాగిన తర్వాత ఫ్లాస్క్ను సరిగ్గా కడగకపోవడం, ఎక్కువసేపు టీని అందులోనే ఉంచడం, తడిగా ఉన్నప్పుడే మూత పెట్టేయడం వల్ల ఈ మరకలు మరింత గట్టిపడతాయి.
ఫ్లాస్క్ లోపల మాత్రమే కడిగి, మూత, రబ్బరు రింగ్, తాగే అంచులను వదిలేస్తే అక్కడ కూడా టీ అవశేషాలు ఉండిపోతాయి. దీనివల్ల దుర్వాసన వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది.
బేకింగ్ సోడా అంటే ఏమిటి? ఇది మరకలను ఎలా పోగొడుతుంది?
బేకింగ్ సోడాను సోడియం బైకార్బోనేట్ అని కూడా అంటారు. దీన్ని మనం వంటల్లో, ఇంటి పనుల్లో ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. ఇది కొద్దిగా ఆల్కలీన్ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. నీటిలో కలిపి వాడినప్పుడు ఇది మురికిని, మరకలను సులభంగా వదిలిస్తుంది.
దీనికి ఉండే స్వల్ప రాపిడి గుణం వల్ల, మెత్తటి బ్రష్తో రుద్దినప్పుడు పేరుకుపోయిన మురికి ఈజీగా పోతుంది.
అయితే, చాలా కాలంగా ఉన్న మరకలన్నీ ఒకేసారి పోతాయని చెప్పలేం. మరక తీవ్రత, ఫ్లాస్క్ డిజైన్ను బట్టి ఫలితం మారుతుంది.
స్టీల్ ఫ్లాస్క్ను శుభ్రం చేయడానికి కావాల్సినవి
ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవ్వడానికి పెద్దగా వస్తువులేమీ అవసరం లేదు. ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే పని పూర్తవుతుంది.
• బేకింగ్ సోడా – 1 నుంచి 2 టీస్పూన్లు
• గోరువెచ్చని నీరు – తగినంత
• సాఫ్ట్ బాటిల్ క్లీనింగ్ బ్రష్
• డిష్ వాష్ లిక్విడ్ – కొద్దిగా
• శుభ్రమైన నీళ్లు – కడగడానికి
ముఖ్య గమనిక: బేకింగ్ సోడా వాడేటప్పుడు ఇతర కెమికల్స్ కలపకూడదు. ముఖ్యంగా బ్లీచ్ లేదా టాయిలెట్ క్లీనర్లను ఫ్లాస్క్లో అస్సలు వాడొద్దు.
ఫ్లాస్క్ నుంచి దుర్వాసన వస్తోందా? ఇవి గమనించండి!
కొన్నిసార్లు ఫ్లాస్క్ లోపల శుభ్రంగానే ఉన్నా, మూత తీయగానే చెడు వాసన వస్తుంది. మూత లోపలి భాగం, రబ్బరు రింగ్ లేదా తాగే అంచుల్లో పానీయాల అవశేషాలు ఉండిపోవడమే దీనికి కారణం.
దీన్ని నివారించడానికి ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి:
• వాడిన ప్రతిసారీ ఫ్లాస్క్ను వెంటనే కడగండి.
• టీ లేదా కాఫీని ఎక్కువసేపు ఫ్లాస్క్లో ఉంచకండి.
• మూత, రబ్బరు రింగ్ను విడిగా తీసి శుభ్రం చేయండి.
• కడిగాక ఫ్లాస్క్ను తెరిచి ఉంచి పూర్తిగా ఆరనివ్వండి.
• అప్పటికీ వాసన వస్తుంటే, రబ్బరు భాగాల్లో ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉందేమో చెక్ చేసుకోండి.
బేకింగ్ సోడాతో ఫ్లాస్క్ను ఎలా క్లీన్ చేయాలి?
ముందుగా ఫ్లాస్క్లో మిగిలి ఉన్న టీ లేదా కాఫీని పారబోసి, సాధారణ నీటితో ఒకసారి కడగండి. మూత, రబ్బరు రింగ్ను విడిగా తీసి పక్కన పెట్టుకోండి.
ఫ్లాస్క్ సైజును బట్టి ఒకటి లేదా రెండు టీస్పూన్ల బేకింగ్ సోడాను లోపల వేయండి. చిన్న ఫ్లాస్క్కి ఒక స్పూన్, పెద్దదానికి రెండు స్పూన్లు సరిపోతాయి. ఎక్కువ వేసినంత మాత్రాన మరకలు త్వరగా పోతాయని రూల్ లేదు.
బేకింగ్ సోడా వేసిన ఫ్లాస్క్లో గోరువెచ్చని నీళ్లు పోయండి. నీళ్లు మరీ వేడిగా ఉండకూడదు. ఫ్లాస్క్ కంపెనీ రూల్స్ ప్రకారం సరైన ఉష్ణోగ్రతను మెయింటైన్ చేయండి.
బేకింగ్ సోడా కలిపిన నీటిని 15 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు ఫ్లాస్క్లో అలాగే ఉంచండి. ఈ సమయంలో మరకలు వదులుతాయి. క్లీనింగ్ మిశ్రమం లోపల ఉన్నప్పుడు ఫ్లాస్క్ మూతను గట్టిగా పెట్టొద్దు. దీనివల్ల లోపల ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
నానబెట్టిన తర్వాత, సాఫ్ట్ బాటిల్ బ్రష్తో లోపల మెల్లగా రుద్దండి. అడుగు భాగం, మూలల్లో బాగా ఫోకస్ చేయండి. కానీ స్టీల్ స్క్రబ్బర్, కత్తి లాంటి పదునైన వస్తువులను వాడొద్దు.
మరకలు వదిలిన తర్వాత, శుభ్రమైన నీటితో ఫ్లాస్క్ను బాగా కడగండి. బేకింగ్ సోడా అవశేషాలు లేకుండా చూసుకోండి. అవసరమైతే కొద్దిగా డిష్ వాష్ లిక్విడ్ వాడొచ్చు.
కడిగాక మూత తీసి పూర్తిగా ఆరనివ్వండి. మూత, రబ్బరు రింగ్ను కూడా విడిగా ఆరబెట్టండి. లోపల తడి లేకుండా చూసుకుంటే దుర్వాసన రాదు. పూర్తిగా ఆరాకే మూత పెట్టాలి.
టీ మరకలు ఎక్కువగా ఉంటే ఏం చేయాలి?
కొన్ని ఫ్లాస్క్లలో చాలా రోజులుగా పేరుకుపోయిన మరకలు మామూలుగా కడిగితే వెంటనే పోవు. అలాంటప్పుడు బేకింగ్ సోడా కలిపిన గోరువెచ్చని నీటిలో కొద్దిసేపు నానబెట్టి, సాఫ్ట్ బ్రష్తో మళ్లీ రుద్ది కడగండి. అవసరమైతే ఈ ప్రాసెస్ను ఇంకోసారి రిపీట్ చేయండి. కానీ మరకలు పోగొట్టడానికి గట్టిగా రుద్దడం, స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్ వాడటం లాంటివి చేయకూడదు. అప్పటికీ మరకలు పోకపోతే, ఫ్లాస్క్ తయారీదారు సూచించిన క్లీనింగ్ పద్ధతులను పాటించండి.
ఫ్లాస్క్ను క్లీన్ చేసేటప్పుడు చేయకూడని తప్పులు
స్టీల్ ఫ్లాస్క్ కదా అని స్టీల్ స్క్రబ్బర్తో రుద్దకండి. దీనివల్ల లోపల గీతలు పడతాయి. బ్లీచ్, టాయిలెట్ క్లీనర్లు, ఇండస్ట్రియల్ క్లీనర్లు లాంటి వాటిని ఫ్లాస్క్లో అస్సలు వాడొద్దు. బేకింగ్ సోడాతో వెనిగర్ కలపడం వల్ల నురగ వస్తుంది కానీ, వాటి ఆమ్ల-క్షార లక్షణాలు ఒకదానికొకటి న్యూట్రలైజ్ అవుతాయి. కాబట్టి బేకింగ్ సోడాను మాత్రమే వాడటం మంచిది. వెనిగర్ వాడాల్సి వస్తే, ఫ్లాస్క్ తయారీదారు సూచనలు పాటించండి. లోపల తడిగా ఉన్నప్పుడు మూత పెడితే దుర్వాసన వస్తుంది. పూర్తిగా ఆరాకే మూత పెట్టాలి. గంటల తరబడి నానబెడితేనే మరకలు పోతాయని అనుకోవద్దు. 15 నుంచి 30 నిమిషాలు నానబెడితే సరిపోతుంది.
ఫ్లాస్క్ను క్లీన్ చేసే ముందు దాని మాన్యువల్ చదవండి. కొన్ని మోడల్స్కు వేడి నీళ్లు, క్లీనింగ్ వస్తువుల విషయంలో ప్రత్యేక నియమాలు ఉండొచ్చు.