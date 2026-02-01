Egg rice recipe: అన్నం మిగిలిపోతే స్పైసీ ఎగ్ రైస్ ఇలా చేసేయండి, రెసిపీ ఇదిగో
Egg rice recipe: సాయంత్రం లేదా రాత్రి భోజనంలోకి స్పైసీగా ఎగ్ రైస్ చేసి చూడండి. రుచి అదిరిపోతుంది. ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే ఎలా చేయాలో ఇక్కడ ఇచ్చాము. గుడ్లుతో వండే ఈ రైస్ రెసిపీ అదిరిపతుంది. వేడిగా తింటే ఆ రుచే వేరు.
రుచికరమైన ఎగ్ రైస్ రెసిపీ
సాయంత్రం లేదా రాత్రి భోజనంలో ఏదైనా వేడి వేడిగా తినాలనిపిస్తుందా? ఇంట్లో మిగిలిపోయిన అన్నం ఉంటే దాంతో ఎగ్ రైస్ చేసుకోండి. ఈ రెసిపీ చాలా సులువు. పైగా స్పైసీగా తింటే రుచి అదిరిపోతుంది. ఇంట్లో ఉండే సాధారణ పదార్థాలతోనే దీన్ని రుచిగా వండుకోవచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం దీని రెసిపీ ఎలాగో తెలుసుకోండి.
ఎగ్ రైస్ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
అన్నం: ఒక కప్పు,
గుడ్లు: రెండు,
పచ్చిమిర్చి: రెండు
కారం: ఒక స్పూన్,
అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్: ఒక స్పూన్,
పసుపు: చిటికెడు
నూనె: రెండు స్పూన్లు,
ఉల్లిపాయ: ఒకటి,
నిమ్మరసం: 2 టీస్పూన్లు,
కొత్తిమీర తరుగు - రెండు స్పూన్లు
ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
ఎగ్ రైస్ రెసిపీ
- ముందుగా వెడల్పాటి గిన్నెలో ముందుగా వండిన అన్నం లేదా మిగిలిపోయిన అన్నం వేసుకోవాలి. ఆ అన్నంలోనే కారం, నిమ్మరసం కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కళాయి పెట్టాలి. కళాయిలోనే నూనె వేసి వేడి చెయ్యాలి.
కొత్తిమీరతో
3. నూనె వేడయ్యాక పచ్చిమిర్చి తరుగు, ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించాలి.
4. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేయంచుకోవాలి.
5. ఇప్పుడు అందులో రెండు గుడ్లు పగలగొట్టి వేయాలి.
6. గుడ్డు బాగా వేగాలా చేయాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పువేసి కలుపుకోవాలి.
7. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో ముందుగా కారం కలిపి పెట్టుకున్న అన్నాన్ని వేసి కలపాలి.
8. పైన కొత్తిమీర తరుగను చల్లుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. అంటే టేస్టీ స్పైసీ ఎగ్ రైస్ సిద్ధమైనట్టే. దీన్ని తిన్నారంటే రుచి మర్చిపోలేరు. ముఖ్యంగా చల్లని వాతావరణంలో వేడి వేడిగా ఈ ఎగ్ రైస్ తింటే ఆ రుచే వేరు.