Roti Maker: వెయ్యి రూపాయల లోపే దొరికే ఎలక్ట్రిక్ రోటీ మేకర్లు.. ఇక చపాతీలు చేయడం ఈజీ
Roti Maker: గ్యాస్ సిలిండర్ సరిగా దొరకని పరిస్థితి. గంటల తరబడి చపాతీలు, రోటీలు ఇప్పుడు కాల్చలేరు. ఎప్పుడు గ్యాస్ అయిపోతుందోనని టెన్షన్ వస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ రోటీ మేకర్లు కొంటే చపాతీలు, రోటీలు చేసుకోవచ్చు. వీటి ధర కేవలం వెయ్యి రూపాయలలోపే.
ఎలక్ట్రిక్ రోటీ మేకర్లు
ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల గ్యాస్ కష్టాలు వచ్చాయి. గ్యాస్ అయిపోతే బుక్ చేసినా వస్తుందో రాదా అన్న టెన్షన్ ఎక్కువ మందిలో ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం రోటీలు, చపాతీలు తినే వారు ఎక్కువే ఉన్నారు. వాటిని గంటల కొద్దీ కాలిస్తే గ్యాస్ కూడా వేస్టవుతుంది. అందుకే ఒక రోటీ మేకర్ కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో, ఆన్లైన్లో చాలా రకాల ఎలక్ట్రిక్ రోటీ మేకర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు చపాతీ ముద్దను పెడితే చాలు అవే రోటీని ఒత్తి, కాలుస్తాయి. ఇవి మీకు సుమారు వెయ్యి రూపాయలలోపే లభిస్తాయి. వీటి వల్ల చపాతీలు, రోటీలు చేయడం సులువుగా మారిపోతాయి.
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రోటీ మేకర్
స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీ ఉన్న రోటీ మేకర్ ఆన్ లైన్లో అందుబాటులో ఉంది. దీన్ని చపాతీలు చేశాక శుభ్రం చేయడం చాలా సులువు. ఇందులో రోటీలు, చపాతీలు ఎంతో వేగంగా తయారవుతాయి. రోటీలే కాకుండా, ఇందులో పాపడ్, పూరీ వంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి మీకు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ రోటీ మేకర్లు వెయ్యి రూపాయలలోపే దొరుకుతాయి.
నాన్ స్టిక్ బేస్ రోటీ మేకర్
ఇప్పుడు మార్కెట్లో నాన్-స్టిక్ బేస్ ఉన్న రోటీ మేకర్లు కూడా దొరుకుతున్నాయి. ఇవి సుమారు 1000 రూపాయల నుంచి 1200 రూపాయల ధరలో లభిస్తాయి. వీటికి నాన్-స్టిక్ ప్లేట్ ఉంటుంది. దీనికి పిండి అతుక్కోదు. ఈ రోటీ మేకర్లు 900 నుంచి 1000 వాట్ల హీటింగ్, ఇండికేటర్ లైట్ తో వస్తాయి. వీటితో రోటీలు, పరాఠాలు కూడా సులభంగా చేసుకోవచ్చు. ఇవి మెత్తగా వస్తాయి.
రోటీ మేకర్లో రోటీ ఎలా చేయాలి?
రోటీ మేకర్లో రోటీ చేయడానికి ముందుగా పిండిని సాధారణంగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి. అందులోంచి చిన్న ముద్దను తీసి లడ్డూలా చేత్తోనే చుట్టి రోటీ మేకర్ మధ్యలో పెట్టండి. రోడీ మేకర్ హ్యాండిల్ పట్టుకుని గట్టిగా ఒత్తాలి. ఎలక్ట్రిక్ రోటీ మేకర్లో రోటీని రెండు వైపులా తిప్పుతూ కాల్చాలి. కొద్దిగా నొక్కితే చాలు, రోటీ చక్కగా పొంగుతుంది.
ప్రెస్టీజ్ రోటీ మేకర్
ప్రెస్టీజ్ బ్రాండ్ రోటీ మేకర్ చక్కగా పనిచేస్తుంది. అమెజాన్ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి సైట్లలో 50 నుంచి 60 శాతం డిస్కౌంట్తో ఈ రోటీ మేకర్లు వస్తాయి. దీంతో ప్రెస్టీజ్ రోటీ మేకర్ కేవలం వెయ్యిరూపాయలలోపే వస్తుంది. కాల్చకుండా కేవలం రోటీలను ఒత్తే రోటీ మేకర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి రూ.500 నుంచే మొదలవుతాయి.