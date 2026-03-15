భార్యభర్తలు ఈవిల్ ఐ సిల్వర్ బ్రేస్లెట్ పెట్టుకుంటేవ అందంగా ఉంటుంది. ఈ బ్రేస్లెట్లో సిల్వర్ చైన్కు ఈవిల్ ఐ పెండెంట్ ఉంటుంది.
సింపుల్ లుక్ కావాలంటే చైన్ స్టైల్ సిల్వర్ బ్రేస్లెట్లను ఎంచుకోవచ్చు. అబ్బాయిలకు మందపాటి చైన్, అమ్మాయిలకు సన్నని చైన్ డిజైన్ చాలా క్లాసిక్గా ఉంటుంది.
రుద్రాక్ష ప్యాటర్న్ సిల్వర్ బ్రేస్లెట్ అబ్బాయిలకు, సన్నని ఫ్లవర్ డిజైన్ బ్రేస్లెట్ అమ్మాయిలకు బాగా నప్పుతుంది.
జంటలు ఇలాంటి మినిమల్ సిల్వర్ బ్రేస్లెట్లను ఎంచుకోవచ్చు. అమ్మాయి బ్రేస్లెట్లో సన్నని చైన్కు చిన్న ఫ్లవర్ చార్మ్ ఉంటుంది. అబ్బాయిది సింపుల్ చైన్తో ఉంటుంది.
ఈ డిజైన్లో సిల్వర్ చైన్ మధ్యలో ఇన్ఫినిటీ ఆకారంలో చార్మ్ ఉంటుంది. అబ్బాయిల బ్రేస్లెట్లో ఈ చార్మ్ బావుంటుంది.
అమ్మాయిల బ్రేస్లెట్లో సన్నని చైన్తో పాటు చిన్నగా, సున్నితంగా ఉండే స్టోన్ స్టడెడ్ ఇన్ఫినిటీ డిజైన్ ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ చాలా ఎలిగెంట్గా, స్టైలిష్గా కనిపిస్తుంది.
ఇందులో సిల్వర్ బీడ్స్తో పాటు కలర్ఫుల్ స్టోన్ బీడ్స్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది. అబ్బాయిల బ్రేస్లెట్లో పెద్ద పూసలు ఉండి, మందంగా కనిపిస్తుంది.
