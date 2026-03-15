పొడవాటి జుట్టులో పువ్వులు పెట్టుకుని హెయిర్స్టైల్ చేసుకుంటే ఎవరైనా కొత్తగా కనిపిస్తారు.
మీరు ఫిష్టెయిల్ జడ వేసుకున్నప్పుడు, అది చాలా యూనిక్గా, డిఫరెంట్గా కనిపించేందుకు జడ చివర వరకు పూల దండను తగిలిస్తే బావుంటుంది.
మీ జుట్టు పొడవుగా ఉంటే, ఈ స్పైరల్ ఫ్లవర్ ర్యాప్ బ్రెయిడ్ హెయిర్స్టైల్ను ట్రై చేయొచ్చు. ఈ డిజైన్లో, మీ జడ చాలా యూనిక్గా కనిపిస్తుంది.
మీకు సింపుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ లుక్ కావాలంటే, ఈ జాస్మిన్ గజ్రా వన్ బ్రెయిడ్ ర్యాప్ హెయిర్స్టైల్ మీకోసమే. స్టైలిష్గా కనిపించడానికి ఇందులో మల్లెపూల గజ్రాను వాడుకోవచ్చు.
మీరు గులాబీ గజ్రా ఫ్లవర్ బన్ హెయిర్స్టైల్ను కూడా ప్రయత్నించవచ్చు. జుట్టుతో ముడి వేసుకుని, దాని వెనుక వైపు గులాబీల గజ్రాను చుట్టుకోవచ్చు.
జుట్టుతో పొడవాటి జడ వేసుకుని, దానిపై పూల దండను చుట్టాలి. ఇలాంటి లుక్తో మీకు కచ్చితంగా డిఫరెంట్ లుక్ వస్తుంది.
