- Home
- Entertainment
- Rashmika Vijay Marriage: రష్మిక విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి రేపే? వైరల్ అవుతున్న పెళ్లి ఏర్పాట్లు వీడియో
Rashmika Vijay Marriage: రష్మిక విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి రేపే? వైరల్ అవుతున్న పెళ్లి ఏర్పాట్లు వీడియో
Rashmika Vijay Marriage: టాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహం చేసుకోబోతున్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 2వ తేదీన వారి పెళ్లి జరగబోతోందని, అందుకు ఉదయపూర్ సిటీ ప్యాలెస్ లో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నట్టు ఒక వీడియో బయటికి వచ్చింది.
విజయ్ - రష్మిక పెళ్లి రేపేనా
టాలీవుడ్ లో భారీ క్రేజ్ ఉన్న కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ - రష్మిక మందన్నా. వీరు గత ఐదారేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నట్టు బయటకు తెలిసిన రహస్యమే. అయితే గతేడాది వీరికి కొద్దిమంది సమక్షంలోనే నిశ్చితార్థం కూడా అయిందని తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని వీరిద్దరూ కూడా ఖండించలేదు. అలాగని బయటకి చెప్పలేదు. కాగా ఫిబ్రవరిలోనే వీరి పెళ్లికూడా జరగబోతున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. రష్మికని ఇదే విషయం ఎన్నిసార్లు అడిగినా కూడా మీడియా నుంచి తప్పించుకుంది. కానీ అసలు విషయం చెప్పలేదు. అయితే వీరిద్దరి వివాహం ఫిబ్రవరి 2న జరగబోతున్నట్టు ఇప్పుడు ఒక వీడియో ద్వారా తెలుస్తోంది. ఇది ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు.
ఉదయ్ పూర్ సిటీ ప్యాలెస్ సిద్ధం
అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం రాజస్థాన్లోని ఉదయపూర్ సిటీ ప్యాలెస్ లో విజయ్, రష్మిక పెళ్లికి భారీ స్థాయిలో డెకరేషన్ జరుగుతున్నాయి. అందుకు సంబంధించిన ఒక వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఇద్దరమ్మాయిలు డెకరేషన్స్ ను చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడే ఫిబ్రవరి 2న విజయ్ - రష్మికల వివాహం జరగబోతుందని వారు చెప్పారు. భారీ స్టేజ్, పూల అలంకరణలతో ఏదో పెద్ద వేడుక జరగబోతున్నట్టు ఈ ఏర్పాట్లను చూస్తే అర్థమయిపోతుంది.
ఆ సినిమాతో ప్రేమ మొదలు
గత ఏడాది అక్టోబర్ మూడున హైదరాబాదులో కేవలం కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలోనే రష్మిక, విజయ్ నిశ్చితార్థం జరిగింది. అప్పటి నుంచే ఫిబ్రవరిలో పెళ్లి అనే వార్తలు కూడా వచ్చాయి. పెళ్లి చాలా వ్యక్తిగతంగా వారు భావించారు. అందుకే అందరినీ కాకుండా కేవలం సన్నిహితుల మధ్య పెళ్లి వేడుక జరుపుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకే ఉదయ్ పూర్లో పెళ్లి చేసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి 2న విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లితో ఒకటవబోతున్నారని సమాచారం. 2018లో వచ్చిన గీత గోవిందంలో వీరిద్దరూ కలిసి నటించారు. అప్పటి నుంచే వీరి మధ్య ఏదో మొదలైంది అనే వార్తలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత డియర్ కామ్రేడ్ చిత్రంలో మళ్లీ కలిసి నటించడంతో ఇద్దరూ ప్రేమలో కూరుకుపోయారని తెలిసింది.
పెళ్లి రేపు కాదు
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్న ప్రకారం ఇవన్నీ వదంతులేనని, ఇప్పట్లో పెళ్లి లేదని మరి కొద్ది రోజులు ఆగాలని చెబుతున్నారు. ఏది నిజమో మాత్రం రేపటితో తెలిసిపోతుంది. ఏదేమైనా ఫిబ్రవరిలో ఏదో ఒకరోజు మాత్రం వీరి పెళ్లి ఉంటుందని మాత్రం తెలుస్తోంది. కానీ వీరిద్దరూ సినిమా షూటింగులలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు.