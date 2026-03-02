కరివేపాకు మొక్క పెద్దగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి 12-15 అంగుళాల లోతు, వెడల్పు ఉన్న కుండీని ఎంచుకోవాలి. అదనపు నీరు పోవడానికి కుండీ కింద రంధ్రం ఉండాలి.
సాధారణ ఎర్రమట్టిలో సేంద్రియ ఎరువు కలపాలి. అందులో 20% ఇసుక లేదా కొబ్బరి పీచు కలిపితే.. కుండీలో నీరు నిలిచిపోకుండా ఉంటుంది.
నర్సరీ నుంచి మంచి మొక్కను తెచ్చి నాటడం సులభం. విత్తనాలతో పెంచాలనుకుంటే, బాగా నల్లగా మారిన కరివేపాకు విత్తనాలను ఎంచుకోవాలి.
కరివేపాకు మొక్కకు రోజుకు కనీసం 6 నుంచి 7 గంటల ఎండ అవసరం. కాబట్టి ఎండ బాగా తగిలే ప్రదేశంలోనే కుండీని పెట్టాలి.
కుండీలో పైమట్టి పొడిగా మారినప్పుడు మాత్రమే నీళ్లు పోయాలి. నీళ్లు ఎక్కువైతే వేర్లు కుళ్లిపోతాయి. నెలకు ఒకసారి పశువుల ఎరువు వేస్తే మొక్క బాగా పెరుగుతుంది.
పుల్లటి మజ్జిగను నీటిలో కలిపి, వారానికి ఒకసారి మొక్కకు పోసినా మంచిగా పెరుగుతుంది.
Indoor Plants: ఇంట్లో మొక్కలు వాడిపోకుండా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి
Indoor Plants: ఇళ్లు అందంగా కనిపించాలంటే ఈ 7 మొక్కలు పెంచితే చాలు!
మీ బాల్కనీలోనే సొరకాయలు పెంచొచ్చు, ఎలానో తెలుసా?
బెడ్రూమ్ లో ఈ మొక్కలు ఎందుకు పెంచాలో తెలుసా?