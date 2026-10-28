Ragi Sangati: రాగి సంగటి రుచిగా, మెత్తగా రావాలంటే ఈ సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో అయితే చాలు!
Ragi Sangati: వేడి వేడి రాగి సంగటిలో నాటుకోడి పులుసు కలుపుకొని తింటే ఆ రుచే వేరు. అయితే ఇంట్లో సంగటి తయారుచేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు గట్టిగా మారడం, పిండి ఉండలు కట్టడం వంటివి మనం చూస్తుంటాం. మరి సంగటి మెత్తగా, రుచిగా రావాలంటే ఏం చేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
రాగి సంగటి మెత్తగా రావడం కోసం చిట్కాలు
రాగి సంగటిని చాలామంది ఇష్టంగా తింటారు. ఇది రుచిగా ఉండటంతో పాటు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలో రాగి సంగటిని నాటుకోడి పులుసు, మటన్ కూర, పప్పు లేదా సాంబార్తో కలిపి తినడానికి చాలామంది ఇష్టపడతారు. అయితే ఇంట్లో రాగి సంగటి తయారుచేసేటప్పుడు కొందరికి మెత్తగా రాకపోవడం, ఉండలు కట్టడం, మరీ గట్టిగా మారడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. అయితే కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు పాటిస్తే రాగి సంగటిని మెత్తగా, రుచిగా తయారుచేసుకోవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
రాగి పిండి ఎంపిక
రాగి సంగటి రుచిగా, మెత్తగా రావాలంటే ముందుగా నాణ్యమైన రాగి పిండిని ఎంచుకోవాలి. తాజా రాగి పిండితో సంగటి తయారుచేయడం చాలా ఈజీ. అయితే పిండిలో తేమ ఉండకూడదు. ఎక్కువకాలం నిల్వ ఉంచిన పిండిని వాడకపోవడం మంచిది. వీలైతే రాగులను శుభ్రం చేసి మర పట్టించి పిండి తయారుచేసుకోవడం ఉత్తమం.
నీటి కొలత
రాగి సంగటి తయారీలో నీటి కొలత చాలా ముఖ్యం. నీళ్లు తక్కువగా పోస్తే సంగటి గట్టిగా మారుతుంది. అదే నీళ్లు మరీ ఎక్కువైతే సంగటి లూజుగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా ఒక కప్పు రాగి పిండికి సుమారు 3-4 కప్పుల నీటిని ఉపయోగించవచ్చు. అయితే పిండి రకం, దాని మెత్తదనం బట్టి నీటి కొలత కొద్దిగా మారవచ్చు. అలాగే సంగటి మెత్తగా రావాలంటే పిండిని ఒకేసారి ఎక్కువగా పోయకుండా క్రమంగా కలపడం ముఖ్యం.
ఉండలు రాకుండా..
సంగటిలో ఉండలు రాకుండా ఉండాలంటే నీటిని మరిగించే ముందు లేదా నీరు వేడెక్కుతున్నప్పుడు కొద్దిగా రాగి పిండిని తీసుకుని చల్లటి నీటిలో ఉండలు లేకుండా కలిపి పలుచటి మిశ్రమంలా తయారుచేసుకోవచ్చు. ఈ మిశ్రమాన్ని వేడి నీటిలో పోసి బాగా కలపాలి. లేకపోతే నీరు మరిగిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా రాగి పిండిని కలపొచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి ఉండలుగా మారకుండా ఉంటుంది.
నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాతే..
రాగి సంగటి తయారుచేసేటప్పుడు నీళ్లు బాగా మరిగే వరకు వెయిట్ చేయాలి. నీరు మరిగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి రాగి పిండిని కొద్ది కొద్దిగా వేయాలి. పిండి వేసినప్పటి నుంచి అది చిక్కబడే వరకు చెక్క గరిటెతో బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పిండి నీటితో సమానంగా కలిసి సంగటి మెత్తగా తయారవుతుంది. సంగటి ఉడికిన వెంటనే దించేయకుండా, మూత పెట్టి 2-5 నిమిషాలు ఉంచితే టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది.
వేడివేడిగా తింటే..
రాగి సంగటి తయారైన వెంటనే వేడివేడిగా వడ్డిస్తే దాని మెత్తదనం, రుచి బాగుంటాయి. దీన్ని పప్పు, సాంబార్, నాటుకోడి పులుసు లేదా మీకు నచ్చిన కూరతో కలిపి తినవచ్చు. అలాగే సంగటిని తయారుచేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు మూత తెరిచి ఉంచితే చల్లబడి గట్టిపడుతుంది. కాబట్టి మూత పెట్టి ఉంచడం మంచిది.