సింపుల్ గా, స్టైలిష్ గా కనిపించాలనుకుంటే ఈ కమ్మలు బెస్ట్ ఆప్షన్. డైలీవేర్ కు ఇవి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి. 3 గ్రాముల్లో తీసుకోవచ్చు.
కొత్త డిజైన్స్ ట్రై చేయాలనుకునేవారికి ఈ కమ్మలు మంచి ఎంపిక. వీటిని ఏ వయసు వారైనా పెట్టుకోవచ్చు. 2 గ్రాముల్లోపే తీసుకోవచ్చు.
జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ కాలేజీ అమ్మాయిలకు సూపర్ గా ఉంటాయి. ఎలాంటి దుస్తులతో అయినా సెట్ అవుతాయి.
చిన్న చిన్న వైట్ స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్ ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తాయి. తక్కువ బడ్జెట్ లో తీసుకోవాలి అనుకునేవారికి ఇవి బెస్ట్.
ముత్యం డ్రాప్ తో ఉన్న ఈ హూప్ ఇయర్ రింగ్స్ మంచి లుక్ ఇస్తాయి. స్కూల్ కు వెళ్లే పిల్లల నుంచి కాలేజీ అమ్మాయిల వరకు ఎవ్వరైనా పెట్టుకోవచ్చు.
లీఫ్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ స్టడ్స్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కి బెస్ట్ ఆప్షన్. చాలా తక్కువ వెయిట్ లో వస్తాయి.
కంప్లీట్ గా వైట్ స్టోన్స్ తో డిజైన్ చేసిన ఈ ఇయర్ రింగ్స్ రిచ్ లుక్ ఇస్తాయి. డ్రెస్సులు, చీరలతో చక్కగా సెట్ అవుతాయి.
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