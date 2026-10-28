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కొత్త గిన్నెల మీద స్టిక్కర్లను సులువుగా తొలగించే ట్రిక్

life Oct 28 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:AI Image
Telugu

సబ్బుతో తోమినా పోదు!

పదిసార్లు సబ్బు పెట్టి తోమినా ఆ గమ్ అస్సలు వదలదు. కానీ, ఈ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అయితే ఎలాంటి కష్టం లేకుండా స్టిక్కర్ చాలా ఈజీగా ఊడివస్తుంది.

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తోమడం ఆపేయండి

కొత్త పాత్రలు తేగానే స్టిక్కర్‌ను నీళ్లలో నానబెట్టి స్క్రబ్బర్‌తో తోమకండి. అలా చేస్తే కాగితం మాత్రమే ఊడివస్తుంది, గమ్ మాత్రం పాత్రకు గట్టిగా అతుక్కుపోతుంది.

Image credits: AI Image
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వేడి చేసే ట్రిక్

కొత్త పాత్ర లేదా కుక్కర్‌ను ఖాళీగా గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెట్టి, చిన్న మంటపై (Low flame) కొన్ని సెకన్ల పాటు వేడి చేయండి.

Image credits: AI Image
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కరిగే గమ్

పాత్ర కొద్దిగా వేడెక్కగానే, స్టిక్కర్ కింద ఉన్న గమ్ (అతికే పదార్థం) నెమ్మదిగా కరగడం మొదలవుతుంది.

Image credits: AI Image
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ఒక్క సెకనులో క్లీన్

పాత్ర వేడిగా ఉన్నప్పుడే చాకుతో లేదా చేత్తో స్టిక్కర్ అంచు పట్టుకుని లాగితే, మొత్తం స్టిక్కర్ ఒక్క ముక్కగా నీట్‌గా ఊడివస్తుంది. పాత్ర మీద కొంచెం కూడా గమ్ మిగలదు!

Image credits: AI Image

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