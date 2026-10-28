కొత్త గిన్నెల మీద స్టిక్కర్లను సులువుగా తొలగించే ట్రిక్

పదిసార్లు సబ్బు పెట్టి తోమినా ఆ గమ్ అస్సలు వదలదు. కానీ, ఈ చిన్న ట్రిక్ ఫాలో అయితే ఎలాంటి కష్టం లేకుండా స్టిక్కర్ చాలా ఈజీగా ఊడివస్తుంది.
కొత్త పాత్రలు తేగానే స్టిక్కర్ను నీళ్లలో నానబెట్టి స్క్రబ్బర్తో తోమకండి. అలా చేస్తే కాగితం మాత్రమే ఊడివస్తుంది, గమ్ మాత్రం పాత్రకు గట్టిగా అతుక్కుపోతుంది.
కొత్త పాత్ర లేదా కుక్కర్ను ఖాళీగా గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెట్టి, చిన్న మంటపై (Low flame) కొన్ని సెకన్ల పాటు వేడి చేయండి.
పాత్ర కొద్దిగా వేడెక్కగానే, స్టిక్కర్ కింద ఉన్న గమ్ (అతికే పదార్థం) నెమ్మదిగా కరగడం మొదలవుతుంది.
పాత్ర వేడిగా ఉన్నప్పుడే చాకుతో లేదా చేత్తో స్టిక్కర్ అంచు పట్టుకుని లాగితే, మొత్తం స్టిక్కర్ ఒక్క ముక్కగా నీట్గా ఊడివస్తుంది. పాత్ర మీద కొంచెం కూడా గమ్ మిగలదు!
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