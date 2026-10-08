Kova Sweet: పాలు కాచే పనిలేకుండా మిల్క్ పౌడర్తో ఈజీగా కోవాలు చేసేయండిలా
Kova Sweet: కోవా వండాలంటే గంటల తరబడి పాలు కాయాలి. అంత ఓపిక అందరికీ ఉండదు. కాబట్టి మిల్క్ పౌడర్, పాలు, చక్కెర, నెయ్యితో అప్పటికప్పుడు.. ఇంట్లోనే చాలా సులువుగా కోవాలు చేయడం ఎలాగో తెలుసుకోండి.
మిల్క్ పౌడర్ తో కోవా రెసిపీ
కోవా పేరు చెబితేనే ఎంతో మందికి నోరూరిపోతుంది. అయితే దీన్ని తయారుచేయాలంటే పాలను గంటల తరబడి కాచి చేయాలి. కానీ సింపుల్ అప్పటికప్పుడు కూడా కోవా తయారుచేయవచ్చు. మిల్క్ పౌడర్ వాడి దీన్ని సులువుగా చేసేయచ్చు. దీని తయారీకి మిల్క్ పౌడర్, పాలు, చక్కెర, నెయ్యి లాంటి బేసిక్ ఐటమ్స్ ఉంటే చాలు.
ఇలా రెసిపీ చేయండి
ఈ రెసిపీలో మిల్క్ పౌడర్ చాలా ముఖ్యమైనది. పాలను గంటల తరబడి కాచే బదులు, మిల్క్ పౌడర్ వాడితే పేడాకు కావాల్సిన చిక్కదనం వెంటనే వస్తుంది. ఇది మిశ్రమాన్ని సాఫ్ట్గా ఉంచుతుంది. చక్కెర తీపిని ఇస్తే, కొద్దిగా నెయ్యి మంచి టేస్ట్తో పాటు మృదుత్వాన్ని ఇస్తుంది. మిల్క్ పౌడర్ పొడిగా ఉంటుంది కాబట్టి, పాలను ఒకేసారి పోయకుండా కొద్దికొద్దిగా పోస్తూ కలుపుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అప్పుడే మిశ్రమం కరెక్ట్ పదునులో వస్తుంది.
ముందుగా ఒక గిన్నెలో మిల్క్ పౌడర్ తీసుకోండి. అందులో తగినన్ని పాలు, చక్కెర వేసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా నెయ్యి వేసి, పొయ్యి మీద తక్కువ మంటపై కంటిన్యూగా తిప్పుతూ ఉడికించాలి.
మొదట్లో మిశ్రమం పల్చగా ఉంటుంది. ఉడికేకొద్దీ చిక్కబడుతుంది. గిన్నె అంచులకు అంటుకోకుండా, ముద్దలా దగ్గరపడే టైమ్ చాలా ముఖ్యం. ఆ వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
మరీ గట్టిపడేదాకా ఉంచకూడదు. చల్లారాక మిశ్రమం మరింత గట్టిపడుతుంది కాబట్టి, కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉన్నప్పుడే దించేయడం మంచిది.
చేతులకు నెయ్యి రాసుకుని
మిశ్రమం చేత్తో పట్టుకునేంత వేడికి రాగానే, చేతులకు కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకోండి. ఆ తర్వాత కావాల్సినంత మిశ్రమాన్ని తీసుకుని ఉండలా చుట్టి, తేలికగా నొక్కి పేడా షేప్లోకి మార్చుకోవాలి.
మీకు నచ్చితే మధ్యలో చిన్న గుంటలా చేసి, అందులో పిస్తా, బాదం లేదా జీడిపప్పు పెట్టి డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. పేడాను మరీ పల్చగా నొక్కకండి. కొంచెం మందంగా ఉంటేనే సాఫ్ట్గా, తినడానికి బాగుంటుంది.
ముఖ్యంగా, మిశ్రమం పూర్తిగా చల్లారకముందే షేప్ చేసుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లారితే గట్టిపడిపోయి షేప్ చేయడం కష్టమవుతుంది.