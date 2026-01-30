Boil potatoes: నీరు వేయకుండా ప్రెషర్ కుక్కర్లో బంగాళాదుంపలు ఇలా ఉడకబెట్టేయండి
Potato: బంగాళాదుంపలు ఉడకబెట్టాలంటే నీళ్లే వేసి ప్రెషర్ కుక్కర్లె పెట్టాలి. కానీ నీరు వేయాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఆలూ దుంపలను ఉడికించవచ్చు. ఈ చిట్కా ఎలా తెలుసుకోండి.
బంగాళాదుంపలు ఉడికించడం
బంగాళాదుంపలు మన భారతీయ వంటల్లో ప్రధానమైనది. ప్రతి రెస్టారెంట్లో ఈ కూర ఉండాల్సిందే. ఇక పెళ్లి భోజనాల బంగాళాదుంప కూర లేనిదే భోజనం పూర్తి కాదు. ఈ దుంపలతో కూరలు, కర్రీలు, స్నాక్స్, చాట్ ఇలా ఎన్నో వంటకాలు చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా బంగాళాదుంపలను ఉడికించాలంటే నీరు తప్పనిసరిగా అవసరం. కానీ ఇప్పుడు ఒక కొత్త కిచెన్ హ్యాక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ప్రెషర్ కుక్కర్లో నీరు లేకుండానే బంగాళాదుంపలు ఉడికించవచ్చని ఆ వీడియో చెబుతోంది. నీటిలో వేసి ఉడికిస్తే బంగాళాదుంపల్లోని పోషకాలు నీటిలో కలిసిపోతాయని అంటారు. దీని వల్ల రుచి కొద్దిగా తగ్గుతుందని అంటారు. అందుకే నీరు లేకుండా, బంగాళాదుంపల్లో సహజంగా ఉండే తేమతోనే ఉడికిస్తే రుచి మరింత బాగుంటుందనే నమ్మకం ఎక్కువ మందిలో ఉంది.
నీరు లేకుండా ఉడికించడం
ప్రెషర్ కుక్కర్లో నీరు వేయాల్సిన అవసరం లేకుండా బంగాళాదుంపలను ఉడికించవచ్చు. బంగాళాదుంపల్లో సహజంగానే కొంత తేమ ఉంటుంది. ప్రెషర్ కుక్కర్ వేడి అవుతున్నప్పుడు అదే తేమ ఆవిరిగా మారి బంగాళాదుంపలను ఉడికించడంలో సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల అవి పూర్తిగా ఉడికిపోతాయి, కానీ నీటిలో మునిగిపోయినట్టు కాకుండా గట్టిగా, రుచిగా ఉంటాయి. ఇందుకోసం ముందుగా బంగాళాదుంపలను బాగా కడగాలి. మట్టి పూర్తిగా పోయేలా చూసుకోవాలి. తొక్క తీసేయాల్సిన అవసరం లేదు. తొక్కతోనే ఉడికిస్తే పోషకాలు బయటికి పోకుండా ఉంటాయి. తర్వాత ప్రెషర్ కుక్కర్లో బంగాళాదుంపలను నేరుగా పెట్టాలి. నీరు మాత్రం పోయకూడదు. కుక్కర్ మూత మూసి మంటను తక్కువగా పెట్టాలి. సాధారణంగా 2 నుంచి 3 విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది. స్టవ్ కట్టేశాక కుక్కర్ చల్లబడే వరకు వేచి ఉండాలి. తర్వాత మూత తీస్తే బంగాళాదుంపలు బాగా ఉడికిపోయి ఉంటాయి.
దీనివల్ల లాభాలు
ఈ పద్ధతితో బంగాళాదుంపలు ఉడకించడం వల్ల కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలా ఉడికించడం వల్ల పోషకాలు నిలుస్తాయి. నీటిలో ఉడికిస్తే కొన్ని విటమిన్లు నీటిలోకి వెళ్లిపోతాయి. కానీ ఈ పద్ధతిలో అవి బంగాళాదుంపలోనే ఉంటాయి. బయటికి పోకుండా దుంపలోనే ఉంటాయి. అలాగే ఇలా ఉడికించడం వల్ల రుచి పెరుగుతుంది. నీరు లేకుండా ఉడికించడంతో బంగాళాదుంప సహజ రుచి మరింత బాగా ఉంటుంది.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
అయితే ఈ పద్ధతిని పాటించే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రెషర్ కుక్కర్లో పూర్తిగా నీరు లేకుండా వంట చేయడం కొన్నిసార్లు ప్రమాదకరం కావచ్చు. అందుకే మంట చాలా తక్కువగా ఉండాలి. కుక్కర్ పాతదైనా లేదా సరిగా పనిచేయకపోయినా దాన్ని వాడకపోవడమే మంచిది. మొదటిసారి ప్రయత్నిస్తున్నవారు తక్కువ పరిమాణంలో బంగాళాదుంపలతో ట్రై చేయాలి. వాసన మాడిపోయినట్టు అనిపిస్తే వెంటనే మంట ఆపేయాలి.