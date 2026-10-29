Hair Growth: మన జుట్టు నెలకు ఎన్ని సెంటీమీటర్ల పొడవు పెరుగుతుందో తెలుసా?
Hair Growth: జుట్టు పొడవుగా, ఒత్తుగా పెరగాలని కోరుకోని వారుండరు. ఇందుకోసం రకరకాల హెయిర్ కేర్ చిట్కాలు పాటిస్తుంటారు. కానీ మన జుట్టు నెలకు ఎన్ని సెంటీమీటర్లు పెరుగుతుందో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఏడాదిలో ఎంత పొడవు పెరుగుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జుట్టు పెరుగుదల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు
జుట్టు పెరుగుదల కోసం చాలామంది రకరకాల నూనెలు, షాంపూలు, ఇంటి చిట్కాలు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అసలు మన జుట్టు నెలకు ఎన్ని సెంటీమీటర్లు పెరుగుతుంది? కొందరికి జుట్టు వేగంగా పెరిగితే, మరికొందరికి ఎందుకు నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది? జుట్టు ఆరోగ్యంగా, పొడవుగా పెరగాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వంటి విషయాలు ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
జుట్టు నెలకు ఎన్ని సెంటీమీటర్లు పెరుగుతుంది?
నిపుణుల ప్రకారం, మన జుట్టు సగటున నెలకు సుమారు 1 సెంటీమీటర్ వరకు పెరుగుతుంది. అంటే ఒక సంవత్సరంలో దాదాపు 12 సెంటీమీటర్ల పొడవు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇది అందరికీ ఒకేలా ఉండదు. కొందరిలో జుట్టు కొంచెం వేగంగా పెరిగితే, మరికొందరిలో నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది. వయసు, జన్యుపరమైన లక్షణాలు, హార్మోన్ల మార్పులు, పోషకాహారం, ఆరోగ్య పరిస్థితులు జుట్టు పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపుతాయి.
జుట్టు పెరుగుదలలో మూడు దశలు
జుట్టు ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా పెరగదు. జుట్టు పెరుగుదలలో ప్రధానంగా మూడు దశలు ఉంటాయి. మొదటిది అనాజెన్ దశ. ఈ దశలో జుట్టు కుదుళ్లలోని కణాలు చురుకుగా పనిచేస్తూ కొత్త జుట్టును పెంచుతాయి. ఈ దశ సాధారణంగా 2-6 సంవత్సరాల వరకు కొనసాగవచ్చు. రెండోది కాటాజెన్ దశ. ఇది కొన్ని వారాలపాటు కొనసాగుతుంది. ఈ దశలో జుట్టు కుదుళ్లలో మార్పులు జరుగుతాయి. మూడోది టెలోజెన్ దశ. ఇది విశ్రాంతి దశ. ఈ దశ తర్వాత పాత జుట్టు రాలిపోవచ్చు, అదే కుదురు నుంచి కొత్త జుట్టు రావడం మొదలు కావచ్చు. అయితే ఈ దశలన్నీ ప్రతి వెంట్రుకలో ఒకేసారి జరగవు. అందుకే రోజూ కొంత జుట్టు రాలిపోతుంటుంది.
జుట్టు వేగంగా పెరగాలంటే?
జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి సరైన పోషకాహారం ముఖ్యం. మన జుట్టులో ప్రధానంగా కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. అందువల్ల రోజువారీ ఆహారంలో తగినంత ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. గుడ్లు, పప్పులు, శనగలు, పెరుగు, పాలు, చేపలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, గింజలు, ఇతర పోషకాలు కలిగిన ఆహారాలను తీసుకోవడం మంచిది.
నూనె రాస్తే జుట్టు వేగంగా పెరుగుతుందా?
చాలామంది జుట్టు పెరుగుదలకు కొబ్బరి నూనె, ఉసిరి నూనె, రోజ్మేరీ ఆయిల్ వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తుంటారు. నూనెలు జుట్టులోని ప్రోటీన్ నష్టాన్ని తగ్గించడంలో, జుట్టు చిట్లిపోకుండా కాపాడటంలో సహాయపడతాయి. అలాగే జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే దాన్ని గట్టిగా దువ్వడం, అధిక వేడితో స్టైలింగ్ చేయడం, గట్టిగా కట్టడం వంటి అలవాట్లను తగ్గించుకోవడం మంచిది.