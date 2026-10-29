- Home
- Life
- Pregnancy & Parenting
- Parenting: సెలబ్రిటీలు పిల్లలకు తమ స్టార్ డమ్ గురించి ఎందుకు చెప్పరు?
Parenting: సెలబ్రిటీలు పిల్లలకు తమ స్టార్ డమ్ గురించి ఎందుకు చెప్పరు?
Parenting: ప్రముఖుల పిల్లలకీ తమ తల్లిదండ్రుల పాపులారిటీ గురించి చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసనుకుంటాం. కానీ కొందరికి మాత్రం స్కూల్లో చెప్పే వరకు పేరెంట్స్ ఎంత ఫేమస్సో తెలియదు. కొందరు సెలబ్రిటీలు పిల్లలకు పాపులారిటీ గురించి ఎందుకు చెప్పరు? కారణమేంటీ?
పిల్లలకిదే ముఖ్యం
పిల్లలకు తల్లిదండ్రులంటే ఇష్టం, సెక్యూరిటీ, నమ్మకం. వారు ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నారనే దానికంటే తమతో ఎలా ఉంటున్నారు? తమకు ఎంత టైం గడుపుతున్నారు? అనే విషయాలే పిల్లలకు ముఖ్యం. అయితే సెలబ్రిటీల పిల్లల విషయంలో మాత్రం ఇంట్లో కనిపించే అమ్మానాన్నలకు, బయట ప్రపంచంతో గుర్తించే స్టేటస్ మధ్య పెద్ద తేడా ఉంటుంది. ఈ విషయం కొందరు పిల్లలకు చాలా ఆలస్యంగా అర్థమవుతుంది.
పిల్లలకు తమ పాపులారిటీని ఎందుకు దూరంగా ఉంచుతారు?
సెలబ్రిటీలు తమ పిల్లల ముందు తమ ఫేమ్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకపోవడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది పిల్లలకు మామూలు బాల్యాన్ని అందించాలనే ఆలోచన.
ఇతర పిల్లల కంటే తాము ప్రత్యేకమనే భావన రాకుండా చూసుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు ప్రముఖులు కాబట్టి తాము ఇతరుల కంటే గొప్పవాళ్లమనే భావన పిల్లల్లో పెరగకూడదని కొందరు సెలబ్రిటీలు భావిస్తారు. పిల్లలు ఎదగాలంటే తల్లిదండ్రుల హోదా అవసరం లేదని ఫీలవుతారు.
సెలబ్రిటీ కుటుంబాలపై మీడియా, అభిమానుల దృష్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. తమ తల్లిదండ్రులను అందరూ గుర్తుపట్టడం, ఫొటోలు అడగడం, వ్యక్తిగత విషయాల గురించి ప్రశ్నించడం పిల్లలకు కొన్నిసార్లు అసౌకర్యం కలిగించవచ్చు. అందుకే కొందరు తల్లిదండ్రులు ఇంటి జీవితాన్ని వృత్తిపరమైన జీవితానికి దూరంగా ఉంచుతారు. తల్లిదండ్రుల స్టేటస్ వల్ల కాకుండా టాలెంట్, అనుభవాల ద్వారా పిల్లలు ఎదగాలని సెలబ్రిటీలు కోరుకుంటారు.
ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. పిల్లలకు తమ వృత్తి గురించి చెప్పకపోవడం అంటే వారితో నిజాలను దాచిపెట్టడమని కాదు. పిల్లల వయసు, అవగాహనకు అనుగుణంగా తల్లిదండ్రులు తమ పని గురించి చెప్తారు. అయితే పాపులారిటీనే ముఖ్యమని అనుకోరు.
పిల్లల పెంపకంపై నిపుణులు చెప్పే విషయం ఏమిటి?
పిల్లల ఆత్మవిశ్వాసం, మానసిక ఎదుగుదలలో తల్లిదండ్రులతో ఉండే అనుబంధం చాలా ముఖ్యం. అమెరికన్ సైకలాజికల్ అసోసియేషన్ (APA) చెప్తున్నట్లుగా తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఆప్యాయంగా, బహిరంగంగా మాట్లాడటం వారి ఆత్మగౌరవం, సామాజిక సంబంధాల అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది.
అలాగే యునిసెఫ్ 2014–2024 మధ్య ప్రచురించిన పేరెంటింగ్, కుటుంబ ఆధారిత కార్యక్రమాల సమీక్షలో సానుకూల పిల్లల పెంపకానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంభాషణను మెరుగుపరచడానికి, సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడతాయని పేర్కొంది. ఈ పరిశోధనలు ప్రత్యేకంగా సెలబ్రిటీల పిల్లలపై చేసినవి కాకపోయినా, పిల్లల పెంపకానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలియజేస్తాయి.
సెలబ్రిటీలే కాదు..మిగతా వారికి వర్తిస్తుంది
పిల్లలకు ఏ విషయం గురించి సందేహం వచ్చినా అడిగే స్వేచ్ఛ ఉండాలి. తల్లిదండ్రుల పని, పేరు, గుర్తింపు గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు వారిని తక్కువ చేయకుండా, ఇతరులతో పోల్చకుండా అర్థమయ్యేలా వివరించాలి. తమ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి తెలుసుకునే క్రమంలో పిల్లలు ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూడాలి.
ఈ సెలబ్రిటీల అనుభవాల నుంచి తల్లిదండ్రులు నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. పిల్లలకు తమ హోదా కంటే తమతో ఉండే అనుబంధమే ఎక్కువ ముఖ్యం. లక్షల మంది అభిమానించే వ్యక్తి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పిల్లలతో ఆడుకోవచ్చు, హోంవర్క్లో సాయం చేయవచ్చు, వారి సమస్యలను వినవచ్చు. బయట ప్రపంచానికి వారు ఎంతటి ప్రముఖులైనా, పిల్లలకు మాత్రం అమ్మానాన్నలే.
ఇది కేవలం సెలబ్రిటీల కుటుంబాలకే పరిమితం కాదు. తల్లిదండ్రులు డాక్టర్లు, టీచర్లు, వ్యాపారవేత్తలు లేదా ఇతర రంగాల్లో విజయవంతమైన వ్యక్తులు కూడా ఉండొచ్చు. కానీ వారి విజయాలే పిల్లల గుర్తింపుగా మారకూడదు. పిల్లలు తమకంటూ అభిరుచులు, లక్ష్యాలు, ఆలోచనలు ఏర్పరచుకునేలా ప్రోత్సహించాలి.