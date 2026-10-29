Beauty Foods: రోజూ ఈ 6 ఫుడ్స్ తింటే...యవ్వనంగా కనిపించడం పక్కా

సాల్మలన్, మాకేరెల్ లాంటి ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండే చేపల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని మృదువుగా, తేమగా మారుస్తాయి. యవ్వనంగా కనిపిస్తారు.
అవకాడోలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో పాటు విటమిన్ ఇ, సి ఉంటాయి. ఇవి చర్మం దృఢత్వాన్ని పెంచి, తేమను నిలుపుతాయి. అలాగే కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని మెరుగుపరుస్తాయి.
చర్మం రక్షణ పొరను బాగుచేయడంలో నట్స్ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఇవి సూర్యుడి నుంచి వచ్చే హానికరమైన అల్ట్రావయలెట్ (UV) కిరణాల నుంచి చర్మాన్ని కాపాడతాయి.
చిలగడదుంపలు, క్యారెట్లలో బీటా-కెరోటిన్ అధికంగా ఉంటుంది. సూర్యరశ్మి వల్ల చర్మానికి జరిగే నష్టం నుంచి ఇవి అద్భుతమైన రక్షణ కల్పిస్తాయి.
టొమాటోలలో విటమిన్ సి, లైకోపీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి అవసరమైన కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
గ్రీన్ టీలో కాటెచిన్స్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మం వాపును తగ్గించి, పర్యావరణ కాలుష్యం నుంచి చర్మాన్ని రక్షిస్తాయి.
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