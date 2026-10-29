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Beauty Foods: రోజూ ఈ 6 ఫుడ్స్ తింటే...యవ్వనంగా కనిపించడం పక్కా

life Oct 29 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
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చేపలు..

సాల్మలన్, మాకేరెల్ లాంటి ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉండే చేపల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని మృదువుగా, తేమగా మారుస్తాయి. యవ్వనంగా కనిపిస్తారు. 

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అవకాడో

అవకాడోలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో పాటు విటమిన్ ఇ, సి ఉంటాయి. ఇవి చర్మం దృఢత్వాన్ని పెంచి, తేమను నిలుపుతాయి. అలాగే కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని మెరుగుపరుస్తాయి.

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నట్స్

చర్మం రక్షణ పొరను బాగుచేయడంలో నట్స్ అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఇవి సూర్యుడి నుంచి వచ్చే హానికరమైన అల్ట్రావయలెట్ (UV) కిరణాల నుంచి చర్మాన్ని కాపాడతాయి.

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చిలగడదుంపలు

చిలగడదుంపలు, క్యారెట్లలో బీటా-కెరోటిన్ అధికంగా ఉంటుంది. సూర్యరశ్మి వల్ల చర్మానికి జరిగే నష్టం నుంచి ఇవి అద్భుతమైన రక్షణ కల్పిస్తాయి.

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టొమాటోలు

టొమాటోలలో విటమిన్ సి, లైకోపీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి అవసరమైన కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో ఎంతగానో సహాయపడతాయి.

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గ్రీన్ టీ

గ్రీన్ టీలో కాటెచిన్స్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మం వాపును తగ్గించి, పర్యావరణ కాలుష్యం నుంచి చర్మాన్ని రక్షిస్తాయి.

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