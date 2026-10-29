ఫ్రంట్ డిజైన్ లో మెడ స్కాలప్ నెక్ ప్యాటర్న్, బ్యాక్ సైడ్ ఇలా జిగ్ జాగ్ ప్యాటర్న్ డోరీ డిజైన్ సెలక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీ లుక్ అందంగా కనపడుతుంది.
నెక్ లైన్ చుట్టూ గులాబీ రేకుల (Petals) ఆకారంలో డిజైన్ చేసి, చేతి దగ్గర పఫ్ హ్యాండ్స్ తో చాలా ట్రెండీగా డిజైన్ చేశారు. ఇది క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
విలక్షణమైన అసిమెట్రిక్ కట్ నెక్లైన్ , పఫ్ హ్యాండ్స్ పై ముత్యాల వర్క్ మంచి డిజైనర్ స్టైల్ ఇస్తుంది. సింపుల్ చీరకు అయినా డిజైనర్ లుక్ ఇస్తుంది.
సింపుల్ ప్యాటర్న్తో వెనుక వైపు కట్ వర్క్ బోర్డర్ , బటన్స్ హంగులతో క్లాసీగా ఉంది. ఫ్రంట్, బ్యాక్ ఈ డిజైన్ తో మీ చీర లుక్ హైలెట్ అవుతుంది.
మెడ వద్ద ట్విస్ట్ నాట్ మోడల్ , బ్లూ-పింక్ షేడెడ్ చేతులతో రాయల్ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. బ్యాక్ డిజైన్ లో హై నెక్ , బటన్ ప్యాటర్న్ ఇస్తే… లుక్ బాగుంటుంది. జ్యూవెలరీ అవసరం కూడా రాదు
నెట్ హ్యాండ్స్, స్వీట్హార్ట్ నెక్ , వెనుక వైపు క్రిస్ , క్రాస్ స్ట్రాప్స్ తో ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. చీరకు ఇది మంచి క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.
బ్లౌజు ఫ్రంట్ డిజైన్ లో ఓవర్లాప్ వి-నెక్ మోడల్, వెనుక వైపు గ్రాండ్ లేయర్డ్ ట్యాసెల్స్ (కుచ్చులు) తో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.
స్క్వేర్ నెక్లైన్పై పొట్ల బటన్స్, వెనుక వైపు ఫ్లవర్ పాట్ కట్ , త్రాడు కుచ్చులతో సంప్రదాయంగా ఉంది. సింపుల్ లుక్ కోరుకునేవారికి ఇది బెస్ట్.
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