Chapati: పిండి కలిపేటప్పుడు ఈ చిన్న పనులు చేస్తే చాలు.. మెత్తటి చపాతీలు రెడీ!
Chapati: చపాతీలు చేసిన ప్రతిసారి గట్టిగా వస్తున్నాయా? అయితే ఈ సింపుల్ టిప్స్ మీకోసమే. వీటిని పాటిస్తే హోటల్ స్టైల్ దూదిలాంటి మెత్తటి చపాతీలను ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. మరి చపాతీ మెత్తగా రావడానికి పిండిని ఎలా కలపాలో, ఏం వేయాలో ఇక్కడ చూద్దాం.
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Image Credit : Pinterest
హోటల్ స్టైల్ సాఫ్ట్ చపాతీ
మెత్తటి దూదిలాంటి చపాతీలంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. నచ్చిన కర్రీతో చపాతీలు తింటే ఆ ఫీలింగే వేరు. కానీ చాలామందికి ఎంత ట్రై చేసినా సాఫ్ట్ చపాతీలు చేయడం రాకపోవచ్చు. మరి హోటల్ స్టైల్లో మెత్తటి చపాతీలను ఈజీగా చేయాలంటే ఏం చేయాలో, ముఖ్యంగా పిండిని ఎలా కలపాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
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Image Credit : Pinterest
కావాల్సిన పదార్థాలు
గోధుమ పిండి - 2 కప్పులు
గోరువెచ్చని నీళ్లు - తగినన్ని
పాలు - 2 నుంచి 3 టేబుల్ స్పూన్లు
నూనె లేదా నెయ్యి - 1 టీస్పూన్
ఉప్పు - తగినంత
చపాతీ కాల్చడానికి నూనె లేదా నెయ్యి - తగినంత
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Image Credit : Pinterest
పిండి కలిపే విధానం
- ముందుగా ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో గోధుమ పిండి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి. అందులో ఒకేసారి నీళ్లు పోయకుండా, కొద్దికొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లు పోస్తూ పిండిని కలపడం మొదలుపెట్టాలి.
- చపాతీలు మరింత సాఫ్ట్గా రావాలంటే నీళ్లతో పాటు కొద్దిగా పాలు కూడా కలుపుకోవచ్చు.
- పిండి ముద్దలా అయ్యాక ఒక టీస్పూన్ నూనె లేదా నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి.
- పిండి మరీ గట్టిగా ఉండకూడదు. అలాగని చేతికి అంటుకునేలా కాకుండా మెత్తగా ఉండాలి.
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Image Credit : Pinterest
పిండిని నాననివ్వడం
- పిండి కలిపిన వెంటనే చపాతీలు చేయకూడదు. దానిపై కొద్దిగా నూనె రాసి మూతపెట్టి 15 - 20 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి. దీనివల్ల పిండి బాగా సెట్ అయి చపాతీలు మెత్తగా వస్తాయి.
- ఆ తర్వాత పిండిని సమాన సైజులో ఉండలుగా చేసుకోవాలి. పొడి పిండి చల్లుతూ పల్చగా రుద్దాలి. రుద్దిన చపాతీని నాలుగు మడతలుగా మడిచి, మళ్లీ నెమ్మదిగా రుద్దాలి.
- ఇలా మడిచి మళ్లీ రుద్దడం వల్ల లోపల పొరలు ఏర్పడతాయి. చపాతీ కాల్చేటప్పుడు పొరలు పొరలుగా, మెత్తగా పొంగుతూ వస్తుంది.
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Image Credit : Pinterest
సాఫ్ట్ చపాతీ రెడీ
- పెనాన్ని బాగా వేడి చేసి, చపాతీని వేయాలి. ఒకవైపు చిన్న బుడగలు రాగానే చపాతీని తిరగేయాలి.
- రెండో వైపు కూడా కాలాక మళ్లీ తిరగేసి, తేలికగా ఒత్తాలి. దీంతో చపాతీ బాగా పొంగుతుంది.
- పొయ్యి మీద నుంచి తీయగానే కొద్దిగా నెయ్యి రాసి, మూత ఉన్న గిన్నెలో పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేస్తే చపాతీలు ఎక్కువసేపు మెత్తగా ఉంటాయి. మరి ఆలస్యమెందుకు నెక్ట్స్ టైం చపాతీలు చేసినప్పుడు ఈ టిప్స్ కచ్చితంగా ట్రై చేసి చూడండి.
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