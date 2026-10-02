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Ginger : ఇంట్లో కుండీలోనే అల్లం పెంచేయండి ఇలా, సింపుల్ చిట్కాలు

gardening Oct 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
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మంచి అల్లం ఎంచుకోవడం...

మనం అల్లం మొక్క పెంచాలి అంటే.. మంచి స్వచ్ఛమైన అల్లాన్ని  ఎంచుకోవాలి. అప్పుడే మొక్క మంచిగా పెరుగుతుంది.

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సరైన కుండీలు లేదా స్థలం

అల్లం లోతుకు కాకుండా పక్కలకు ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి లోతు తక్కువగా, వెడల్పు ఎక్కువగా ఉండే కుండీలు, ప్లాస్టిక్ సంచులను ఎంచుకోవాలి. వాటికి కచ్చితంగా రంధ్రాలు ఉండేలా చూసుకోండి.

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మట్టిని సిద్ధం చేయడం

నీరు నిలిచిపోతే అల్లం కుళ్ళిపోతుంది. అందుకే కోకోపిట్, పశువుల ఎరువు లేదా కంపోస్ట్, తేమగా ఉండే మట్టి, కొద్దిగా ఇసుకను సమానంగా కలిపి పాటింగ్ మిక్స్ సిద్ధం చేసుకోవాలి.

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నాటే విధానం

అల్లం ముక్కలను మట్టిలో 1 నుంచి 2 అంగుళాల లోతులో మాత్రమే నాటాలి. మొలకలు పైకి చూసేలా పెట్టి, దాని పైన కొద్దిగా మట్టిని కప్పాలి.

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సూర్యరశ్మి

అల్లం మొక్కకు నేరుగా ఎండ తగలాల్సిన అవసరం లేదు. పాక్షికంగా నీడ ఉండే ప్రదేశాలు అనుకూలం. రోజుకు 2-5 గంటల పాటు ఎండ తగిలే కిటికీలు, బాల్కనీలు లేదా చెట్ల నీడలో వీటిని పెంచడం ఉత్తమం.

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నీరు పోసే విధానం

మట్టిలో ఎప్పుడూ కొద్దిగా తేమ ఉండాలి కానీ నీరు నిలిచిపోకూడదు. పై పొర ఆరిపోయినప్పుడు మాత్రమే నీరు పోయాలి. ప్రతి నెలా కొద్దిగా సేంద్రియ ఎరువు లేదా బూడిద వేయడం మంచిది.

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మల్చింగ్, దిగుబడి

అల్లం నాటిన తర్వాత పైన ఎండుటాకులు లేదా గడ్డితో కప్పాలి. దీనివల్ల తేమ నిలిచిపోయి కలుపు మొక్కలు పెరగవు. 8-10 నెలల తర్వాత ఆకులు పసుపు రంగులోకి మారితే అల్లాన్ని తవ్వి తీసుకోవచ్చు.

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