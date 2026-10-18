Blood Group: మీ బ్లడ్ గ్రూపును బట్టి మీరు తినాల్సిన ఆహారాలు ఇవిగో.. ఇదే బ్లడ్ గ్రూప్ డైట్
Blood Group: ఒక వ్యక్తి బ్లడ్ గ్రూపును బట్టి ఆయన తినాల్సిన ఆహారాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. దాన్నే బ్లడ్ గ్రూప్ డైట్ అంటారు. కానీ దీన్ని పాటిస్తున్న వారు చాలా తక్కువ. నిజానికి ఏ బ్లడ్ గ్రూపు వారు ఏం తినాలో కూడా అవగాహన లేదు.
బ్లడ్ గ్రూప్ డైట్ అంటే ఏమిటి?
శరీరానికి సరైన ఆరోగ్యం లభించాలంటే బ్లడ్ గ్రూప్ ఆధారంగా ఆహారం తీసుకోవాలనే విధానాన్ని 'బ్లడ్ గ్రూప్ డైట్' అంటారు. దీనిని ప్రకృతి వైద్య నిపుణుడు డాక్టర్ పీటర్ డి అడెమో 1996లో ఒక పుస్తకంలో రాశారు. మనం రోజూ తినే పదార్థాలు మన రక్తంతో సరిగ్గా సరిపోవాలని ఆయన తెలిపారు. ఒకవేళ మనం తీసుకునే తిండి శరీరానికి సరిపడకపోతే అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయి. రక్త వర్గానికి తగ్గ ఆహారాన్ని ఎంపిక చేసుకుని తినడం వల్ల దీర్ఘకాలిక రోగాలు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. ఏ బ్లడ్ గ్రూపు ఉన్నవారు ఎలాంటి ఆహారాలు తినాలో ఇక్కడ ఇచ్చాము.
బ్లడ్ గ్రూపును బట్టి ఆహారం
బ్లడ్ గ్రూప్ 'A' (A+, A-)
వీరు కిడ్నీ బీన్స్ (రాజ్మా వంటివి) తినకుండా దూరంగా ఉండాలి. ఇతర రకాల బీన్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా మొక్కల ఆధారిత ఆహారాన్ని అంటే కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తీసుకోవడం మంచిది.
బ్లడ్ గ్రూప్ 'O' (O+, O-)
ఇది అత్యంత పురాతనమైన బ్లడ్ గ్రూప్. వీరు తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్న ఆహారాన్ని తింటే అన్ని విధాలా మంచిది.
బ్లడ్ గ్రూప్ 'B' (B+, B-)
సంచార జీవనం, జంతువులను మేపడం ప్రారంభమైన కాలంలో ఈ రక్త వర్గం పుట్టింది. వీరు మాంసాహారం, పాల ఉత్పత్తులను ఆహారంలో ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు.
బ్లడ్ గ్రూప్ 'AB' (AB+, AB-)
ఇది సుమారు 1,000 సంవత్సరాల క్రితం మాత్రమే పుట్టిన కొత్త రక్త వర్గం. వీరు టర్కీ కోడి మాంసం, సోయాతో చేసిన టోఫు, సముద్రపు ఆహారం, రకరకాల కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకుంటే మంచిది.
పాటించే వారు తక్కువ
ఇలా రక్త వర్గాన్ని బట్టి ఆహారం తినడం అనేది మంచిదే అయినప్పటికీ చాలామంది దీనిని పాటించలేకపోతున్నారు. ఈ డైట్లో ఉన్న కఠినమైన ఆంక్షలే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఉదాహరణకు 'A' గ్రూప్ ఉన్నవారు మాంసాహారాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసి వీగన్లుగా మారిపోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ అలా ఉండేందుకు ఎవరూ పెద్దగా ఇష్టపడరు. అందుకే చాలామంది ఈ పద్ధతిని మొదలుపెట్టినా మధ్యలోనే వదిలేస్తుంటారు. ఏదేమైనా వైద్యులను సంప్రదించాకే మన శరీర తత్వానికి తగ్గ అలవాట్లను చేసుకోవడం ఉత్తమం.