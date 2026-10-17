Andhra Kashmir: ఆంధ్రాలో మంచు కురిసే ఏకైక ప్రాంతం ఇదే.. అందుకే ఆంధ్రా కాశ్మీర్ పేరు
Andhra Kashmir: కాశ్మీర్ చూడాలని ఉందా? అంత దూరం వెళ్లలేకపోతే ఆంధ్రలోనే ఉన్న ప్రాంతానికి వెళితే సరిపోతుంది. అదే లంబసింగి. సముద్ర మట్టానికి వెయ్యి మీటర్ల ఎత్తున ఉండి, శీతాకాలంలో సున్నా డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతతో గడ్డకట్టే చలిని నమోదు చేస్తుంది.
ఆంధ్రా కాశ్మీర్ అని దేన్ని పిలుస్తారు?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండల తీవ్రత సాధారణంగా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. కానీ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్న లంబసింగి ప్రాంతం మాత్రం దీనికి పూర్తి భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. సముద్ర మట్టానికి సుమారు వెయ్యి మీటర్ల ఎత్తులో ఉండే ఈ చిన్న గిరిజన గ్రామం ఇది. తన అద్భుతమైన చల్లటి వాతావరణంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. శీతాకాలంలో కాశ్మీర్లోని పర్వత ప్రాంతాలను పోలిన చలి ఇక్కడ నమోదవుతుంది. డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కోసారి సున్నా డిగ్రీలకు పడిపోతాయి. చుట్టూ పరుచుకున్న పచ్చని లోయలు, దట్టమైన అడవుల నడుమ ఉండే ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తుంది. ఆ సమయంలో వెళితే కాశ్మీర్ కు వెళ్లిన అనుభూతి కలుగుతుంది.
చేతికే అందే మంచు
లంబసింగిలో శీతాకాలం వచ్చిందంటే చాలు, ఉదయం పూట దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకుంటుంది. ఉదయం పది గంటలైనా సూర్యుడి కిరణాలు నేలను తాకలేవు. చుట్టూ చూస్తే మేఘాలు కాళ్ల కిందే తిరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. చేతిలోకి గాలిలోని తేమ బిందువులు మంచులా కురుస్తుంటే సరిహద్దు కశ్మీర్లో ఉన్న అనుభూతే కలుగుతుంది. స్థానిక గిరిజనులు ఈ ఊరిని కొర్రబయలు అని కూడా పిలుస్తారు. దీని అర్థం ఆరుబయట నిలబడితే మంచుతో గడ్డకట్టుకుపోవడం. సాధారణంగా మన రాష్ట్రంలో కనిపించని విధంగా గడ్డకట్టే చలి, మంచు దుప్పటిలా కప్పుకుని ఉండటం వల్లే లంబసింగిని ఆంధ్ర కశ్మీర్ అని పిలుచుకుంటారు.
ఆపిల్, స్ట్రాబెర్రీ తోటలు
లంబసింగి ప్రత్యేకత కేవలం చలికే పరిమితం కాలేదు. హిమాచల్ ప్రదేశ్, కశ్మీర్ లాంటి అత్యంత శీతల ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పండే స్ట్రాబెర్రీలు, ఆపిల్ పండ్ల తోటలు ఇక్కడ కూడా పండుతాయి. కాఫీ తోటల పరిమళాలు, ఎత్తైన వ్యూ పాయింట్లు, సమీపంలోని కొత్తపల్లి జలపాతం పర్యాటకులకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వేలాది మంది ప్రకృతి ప్రేమికులు శీతాకాలంలో లంబసింగిని సందర్శించడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. కశ్మీర్ దాకా వెళ్లకుండానే మన సొంత రాష్ట్రంలో ఆ చలి అందాలను ఆస్వాదించే అద్భుతమైన అవకాశం ఇక్కడ లభిస్తోంది.