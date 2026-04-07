Easy Grow Vegetables: బాల్కనీలో సులువుగా పెరిగే కూరగాయలు ఇవిగో, వేసవంతా పండుతాయి
Easy Grow Vegetables: వేసవి వచ్చేసింది. ఇంట్లోనే సులువుగా పెంచుకునే కూరగాయలు కొన్ని ఉన్నాయి. కుండీలలో కొంచెం స్థలం ఉన్నా చాలు కొన్ని కూరగాయలు చాలా సులువుగా పెంచుకోవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకోండి.
వేసవిలో పండే కూరగాయలు
కూరగాయలు సొంతంగా పెంచుకోవాలంటే వేసవిలో ఎన్నో పండుతాయి. పెద్ద పెరడు కావాల్సిన అవసరం లేదు.. పది కుండీలు పెట్టుకుని కూరగాయలు పెంచేసేకోవచ్చు. కాస్త ఎండ, రోజూ కొద్దిగా నీళ్లు, కొంచెం ఓపిక ఉంటే చాలు. మీ ఇంట్లోనే చాలా సులువుగా కిచెన్ గార్డెన్ మొదలుపెట్టొచ్చు. వేసవిలో బాల్కనీలో సులభంగా పెంచగలిగే కొన్ని కూరగాయల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వంకాయ / పుదీనా
వంకాయ విత్తనాలు వేస్తే చాలు మొక్క పెరిగిపోతుంది. కాకపోతే ఈ మొక్క పెరగడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది. కానీ ఒక్కసారి మొక్కలు పెరిగాయంటే కంటిన్యూగా కాయలు కాస్తుంది. దీనికి కొంచెం పెద్ద కుండీ, మంచి ఎండ అవసరం. వేసవిలో వంకాయలు బాగా కాస్తాయి. ఇక పుదీనా వేసవికి బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది చాలా వేగంగా పాకుతుంది. కాబట్టి దీన్ని వేరే కుండీలో పెంచడం మంచిది. ఆకుల్ని ఎన్నిసార్లు కోసినా మళ్లీ చిగురిస్తుంది.
ఆనపకాయ
ఇంట్లో పెద్ద కుండీలో ఆనపకాయ తీగను పెంచుకోవచ్చు. ఆనపకాయ తీగకు కొంచెం ఎక్కువ స్థలం, పాకడానికి ఆధారం అవసరం. ఇది తీగలా పెరుగుతుంది కాబట్టి టెర్రస్ లేదా పెద్ద బాల్కనీలకు బాగా సెట్ అవుతుంది. వేసవిలో ఈ కూరగాయను తినడం చాలా మంచిది.
టమాటా / పాలకూర
కుండీలలో టమోటాలు చాలా సులువుగా పెరిగేస్తాయి. చిన్న కుండీల్లో కూడా ఇవి ఈజీగా పెరుగుతాయి. మంచి ఎండ, రోజూ నీళ్లు పోస్తే చాలు, వేగంగా పెరిగి వెంటనే కాయలు కాస్తాయి. ఇక పాలకూర అయితే చాలా వేగంగా, తక్కువ శ్రద్ధతోనే పెరుగుతుంది. కొన్ని ఆకులు కోసుకున్నా మొక్క మళ్లీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది. చిన్న కుండీల్లో కూడా దీన్ని సులభంగా పెంచవచ్చు.
కొత్తిమీర/ మెంతికూర
కొత్తిమీర కూడా త్వరగా పెరుగుతుంది. కానీ ఒకటి రెండు సార్లు కోశాక మొక్క ఆగిపోతుంది. అందుకే ప్రతి కొన్ని వారాలకు కొత్త విత్తనాలు వేస్తూ ఉండాలి. దీని గింజలను కూడా తర్వాత వాడుకోవచ్చు. మెంతికూర కూడా చాలా త్వరగా రెడీ అవుతుంది. దీన్ని పెంచడం చాలా సులభం. కొన్ని వారాల్లోనే కోతకు వస్తుంది. చిన్న కుండీలకు ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
పచ్చిమిర్చి / బెండకాయ
పచ్చిమిర్చి మొక్క పెరగడానికి ఒక కుండీ చాలు. లోతుగా ఉండే కుండీ తీసుకుంటే చాలు మొక్క బలంగా ఎదుగుతుంది. ఎక్కువ కాలం కాయలు కాస్తుంది. కొద్దిపాటి శ్రద్ధ, ఎండ ఉంటే చాలు, సులభంగా పెరుగుతుంది. రోజూవారీ వంటగది అవసరాలను తీరుస్తుంది. ఇక బెండకాయలు ఎండాకాలంలోనే పెరుగుతాయిమీ బాల్కనీలోకి మంచి ఎండ వస్తే, ఈ మొక్క వేగంగా పెరుగుతుంది. బెండకాయల్ని ఎప్పటికప్పుడు కోస్తుంటే, కొత్త కాయలు ఇంకా వేగంగా వస్తాయి.